真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇！　以色列空襲黎巴嫩全境

▲以色列攔截黎巴嫩真主黨火箭彈。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與黎巴嫩邊境戰火全面升級！以色列國防軍2日證實，為了報復伊朗支持的武裝組織「真主黨」向以色列北部發射火箭彈，以軍已正式展開大規模軍事行動，對黎巴嫩全境目標發動猛烈空襲。目前黎巴嫩首都貝魯特南郊已傳出多次劇烈爆炸聲響，雙方交火極其猛烈，中東局勢陷入高度緊張。

以色列反擊空襲黎巴嫩全境 參謀總長：讓敵人付慘痛代價

根據以色列軍方聲明，在真主黨於2日深夜向以色列北部發射多枚火箭彈後，以色列國防軍（IDF）隨即展開強硬回擊，打擊目標遍及黎巴嫩全境。以色列國防軍參謀總長對此發表嚴厲聲明，強調真主黨（Hezbollah）必須為此次衝突升溫負起全責。

⚡HISTORIC: For the first time ever, Israel used the Iron Beam to intercept rockets fired by Hezbollah. pic.twitter.com/DU63REU22k — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 2, 2026

參謀總長直言，「真主黨昨晚對以色列發動了軍事行動，局勢升溫的責任全在該組織身上。」他更放出狠話警告，「任何威脅我們安全的敵人都將付出慘痛代價，我們絕不容許以色列人民和北部邊境受到任何傷害。」

報復哈米尼遭擊殺 真主黨深夜射精準火箭、無人機群

真主黨隨後也發表正式聲明，證實這波攻擊是為了報復伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺一事。真主黨宣稱，為了捍衛黎巴嫩人民，並回應以色列長久以來的侵略，「伊斯蘭反抗運動」已於3月2日午夜時分，向以色列發動大規模突襲。

#Israel has reportedly carried out another round of airstrikes on the southern suburbs of #Beirut, intensifying its response to a recent rocket attack by #Hezbollah. pic.twitter.com/SuGVVIT4Zr — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 2, 2026

真主黨表示，軍方動用了大批精準火箭與自殺式無人機群，精準鎖定並攻擊了以色列海法（Haifa）以南的「米什馬爾卡梅爾」（Mishmar HaCarmel）飛彈防禦陣地，雙方衝突進入全面白熱化階段。

特拉維夫傳爆炸聲 空襲警報未響引發恐慌

隨著戰火擴散，除了邊境衝突外，連以色列核心城市特拉維夫（Tel Aviv）也傳出爆炸聲響。根據《路透社》報導，有當地目擊者指出，市區能清楚聽到爆炸聲，但在事發當下，防空警報卻未如常響起，引發市民恐慌。

以色列軍方對此表示，真主黨正在摧毀黎巴嫩這個國家，以軍將會持續「強力回應」任何挑釁行為。目前雙方交火仍未止息，國際社會正密切關注後續是否會引爆更廣泛的區域戰爭。