　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇！　以色列空襲黎巴嫩全境

▲▼以色列攔截黎巴嫩真主黨火箭彈 。（圖／翻攝自X）

▲以色列攔截黎巴嫩真主黨火箭彈。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與黎巴嫩邊境戰火全面升級！以色列國防軍2日證實，為了報復伊朗支持的武裝組織「真主黨」向以色列北部發射火箭彈，以軍已正式展開大規模軍事行動，對黎巴嫩全境目標發動猛烈空襲。目前黎巴嫩首都貝魯特南郊已傳出多次劇烈爆炸聲響，雙方交火極其猛烈，中東局勢陷入高度緊張。

以色列反擊空襲黎巴嫩全境　參謀總長：讓敵人付慘痛代價

根據以色列軍方聲明，在真主黨於2日深夜向以色列北部發射多枚火箭彈後，以色列國防軍（IDF）隨即展開強硬回擊，打擊目標遍及黎巴嫩全境。以色列國防軍參謀總長對此發表嚴厲聲明，強調真主黨（Hezbollah）必須為此次衝突升溫負起全責。

參謀總長直言，「真主黨昨晚對以色列發動了軍事行動，局勢升溫的責任全在該組織身上。」他更放出狠話警告，「任何威脅我們安全的敵人都將付出慘痛代價，我們絕不容許以色列人民和北部邊境受到任何傷害。」

報復哈米尼遭擊殺　真主黨深夜射精準火箭、無人機群

真主黨隨後也發表正式聲明，證實這波攻擊是為了報復伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺一事。真主黨宣稱，為了捍衛黎巴嫩人民，並回應以色列長久以來的侵略，「伊斯蘭反抗運動」已於3月2日午夜時分，向以色列發動大規模突襲。

真主黨表示，軍方動用了大批精準火箭與自殺式無人機群，精準鎖定並攻擊了以色列海法（Haifa）以南的「米什馬爾卡梅爾」（Mishmar HaCarmel）飛彈防禦陣地，雙方衝突進入全面白熱化階段。

特拉維夫傳爆炸聲　空襲警報未響引發恐慌

隨著戰火擴散，除了邊境衝突外，連以色列核心城市特拉維夫（Tel Aviv）也傳出爆炸聲響。根據《路透社》報導，有當地目擊者指出，市區能清楚聽到爆炸聲，但在事發當下，防空警報卻未如常響起，引發市民恐慌。

以色列軍方對此表示，真主黨正在摧毀黎巴嫩這個國家，以軍將會持續「強力回應」任何挑釁行為。目前雙方交火仍未止息，國際社會正密切關注後續是否會引爆更廣泛的區域戰爭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／婦下公車繞車頭被輾慘死！　司機開回北士科遭逮
深夜互轟！　以色列猛烈空襲黎巴嫩
北捷「年輕媽打手心」管教孩！遭陌生男襲擊　12歲女急護母
哈米尼死了！女主播嗨到飆髒話　全程放送
外交部宣布：6國旅遊警示燈上調「橙色」
不畏美伊戰爭台股急拉！　分析師：可控
太子集團「33輛夢幻豪車」開賣！　4大神獸亮相
怒轟伊朗說謊！　美軍公布12大遇襲平民設施
快訊／高雄女墜樓慘死　妹買完早餐聞噩耗淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3地點同步轟炸！60秒殲滅哈米尼+40高官　以色列曝「成功關鍵」

精準押中「美開轟伊朗」時間點　Polymarket帳戶狂撈3千萬

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇！　以色列空襲黎巴嫩全境

哈米尼死了！女主播嗨到飆髒話　「未消音」全程放送

民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價

英才准美軍「用基地打伊朗」　駐賽普勒斯基地秒遭無人機襲擊

怒轟伊朗說謊！美軍公布12大遇襲平民設施「包括飯店、住宅區」

英法捲入戰火！伊朗無人機炸機庫　歐3國怒發聲明：準備對等防衛

川普親曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」誘降革命衛隊

快訊／美證實「伊朗無人機」直闖科威特基地！　釀3人陣亡

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

汐止皇兒小舖火警

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

3地點同步轟炸！60秒殲滅哈米尼+40高官　以色列曝「成功關鍵」

精準押中「美開轟伊朗」時間點　Polymarket帳戶狂撈3千萬

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇！　以色列空襲黎巴嫩全境

哈米尼死了！女主播嗨到飆髒話　「未消音」全程放送

民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價

英才准美軍「用基地打伊朗」　駐賽普勒斯基地秒遭無人機襲擊

怒轟伊朗說謊！美軍公布12大遇襲平民設施「包括飯店、住宅區」

英法捲入戰火！伊朗無人機炸機庫　歐3國怒發聲明：準備對等防衛

川普親曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」誘降革命衛隊

快訊／美證實「伊朗無人機」直闖科威特基地！　釀3人陣亡

快訊／婦下車繞車頭慘死輪下！北市公車司機輾人開回北士科遭逮

3地點同步轟炸！60秒殲滅哈米尼+40高官　以色列曝「成功關鍵」

精準押中「美開轟伊朗」時間點　Polymarket帳戶狂撈3千萬

辭職3月10日才生效？　李四川：9日本來就排主持社子島都委會

太子集團33輛豪華超跑開賣！001號買家現身：清晨6點就從台中北上

賓果加碼只到明天！一票跟風「三星電選四倍十期」　沒全中也有錢

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇！　以色列空襲黎巴嫩全境

喊軍購案不能盲目放行　鄭正鈐：我支持藍智庫「嚴審商購」原則

粉塵狂噴奪命瞬間！北市女騎士左轉遭撞死　水泥車駕駛被起訴

吃魚油不夠！專家：三高族別只看血管健康 　心臟無力更要顧

高冷男神徐仁國　戀愛時竟是「撒嬌魔人」

國際熱門新聞

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

油輪試圖通過荷莫茲海峽　被伊朗擊沉

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

斬首哈米尼挨批　美駐聯合國大使爆：伊朗想暗殺川普

川普：已擊沉伊朗9艘軍艦　摧毀海軍總部

空襲伊朗　美司令部：別質疑美國的決心

美證實「伊朗無人機」闖科威特基地　釀3死

空襲伊朗　美軍3名士兵陣亡、5人受傷

更多熱門

相關新聞

哈米尼死了！女主播嗨到飆髒話

哈米尼死了！女主播嗨到飆髒話

《天空新聞》（Sky News）澳洲台主播帕納希（Rita Panahi）播報伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被美以聯軍擊斃後，情緒興奮而激昂，甚至當場用母語波斯語「爆粗口」，相關影片在社群平台瘋傳。

打伊朗是下馬威！川普給習近平「三重打擊」

打伊朗是下馬威！川普給習近平「三重打擊」

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

才准美軍用基地打伊朗！英軍事基地遭襲

才准美軍用基地打伊朗！英軍事基地遭襲

轟伊朗說謊　美公布12大遇襲平民設施

轟伊朗說謊　美公布12大遇襲平民設施

關鍵字：

伊朗軍武國際軍武以色列黎巴嫩真主黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面