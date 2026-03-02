精準押中「美開轟伊朗」時間點　Polymarket帳戶狂撈3千萬

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國與以色列聯手轟炸伊朗之際，加密貨幣預測市場平台Polymarket的投注者們正忙著收割戰火利潤，與空襲時間相關的押注合約金額高達5.29億美元。區塊鏈分析公司Bubblemaps數據顯示，有6個Polymarket帳戶押注美國將在2月28日之前開轟伊朗，獲利約100萬美元（約新台幣3100萬元）。

彭博報導，這6個獲利豐厚的帳戶全是今年2月才創建的新帳戶，目標極其明確，只針對美軍何時開火下注，且部分交易出現在伊朗首都德黑蘭傳出首波爆炸消息之前數小時，當時價格約0.1美元。

截至2月28日結算，押注空襲發生在2月28日的合約累計吸引約9000萬美元交易量，接著才是押寶1月31日前發動攻擊的合約，交易金額為4200萬美元。

儘管預測市場目前缺乏法律監管，但在區塊鏈專家眼中，這種精準預判結合高額獲利，已具備內線交易的特徵。Polymarket是全球最大預測市場平台之一，是龐大、未受監管的地緣政治投機交易場域。

Bubblemaps執行長維曼（Nicolas Vaiman）表示，預測市場是首批允許直接針對地緣政治下注的產品之一，戰爭相關資訊往往在公開前就在小圈子流傳，加上Polymarket僅需電子錢包即可交易，高度匿名性誘使知情者提早採取行動。

事實上，這並非單一案例，且實際情況更為複雜，美方數周以來不斷釋出軍事行動訊號，吸引大量投機者進場。先前委內瑞拉總統馬杜洛政權危機也曾出現類似下注模式，有內部人士在1月押注馬杜洛下台賺一筆。