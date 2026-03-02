　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價

▲帆船飯店外牆起火。（圖／翻攝X）

▲世界級地標帆船飯店遭飛彈碎片擊中起火。（圖／翻攝X）

文／中央社

伊戰火延燒，杜拜竟成戰場。一名常駐杜拜5年多的台商幹部吳天麟，在當地近距離親身體驗「戰爭現場」後，向中央社記者感慨和平的可貴，也體悟到，好好吃飯睡覺，並保持體力這些基本功，是承受長期不確定的基礎。

2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗，伊朗也隨即展開報復，針對中東海灣國家的美國軍事設施進行反擊。阿拉伯聯合大公國（阿聯）第一大商業城「杜拜」，瞬間從奢華天堂淪為驚悚現場。

屬於全球重要國際航空樞紐之一的「杜拜國際機場」（Dubai International Airport），部分設施遭無人機襲擊受損。杜拜棕櫚島（Palm Jumeirah）費爾蒙（Fairmont The Palm）五星級飯店，因無人機遭攔截後的碎片而起火。杜拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）一個泊位，被碎片擊中燃燒。超豪華七星級「帆船飯店」（Burj Al Arab），外牆發生小規模火災。杜拜地標——828公尺世界第一高樓「哈里發塔」（Burj Khalifa），附近攔截到導彈。

台灣拍檔科技中東分公司總經理吳天麟向中央社記者表示，他的住所就在杜拜機場旁不遠處，平常居高臨下看飛機起降是他的日常享受。而從住所到費爾蒙飯店或哈里發塔，也都在10來分鐘的車程距離內。

28日這一天，他收到政府手機警示：「留在室內避難」後，就不敢再踏出家門。

由於周圍數個國家的領空都關閉，杜拜機場也受損，在航班完全停飛的狀況下，許多旅客被迫滯留在杜拜當地，心情錯愕又迷茫。也有人在前往機場的路上，一聽到天空傳來爆炸巨響後，倉皇折返回杜拜市區。

戰火延燒至1日。吳天麟說，直到1日下午，仍可清晰聽見傑伯阿里港附近傳出的爆炸聲。他冒險出門觀察，上午的家樂福還算平靜，下午卻已人山人海，「恐慌性搶購」人潮和車潮，焦急地排隊等進購物中心，大家深怕明天就沒東西吃。

吳天麟也在熟悉的商店內，和店員互相交換親身體驗「戰爭」的難忘心得，彼此眼中都是無法言喻的複雜情緒。經歷這一切後，吳天麟只有一句感嘆：「和平無價！」

網傳杜拜一些生鮮外送平台嚴重延誤，因為訂單爆量。阿聯媒體「國家報」（The National）證實超市出現囤貨潮。超市業者也不斷喊話「供應鏈沒問題」。

Spinneys超市總經理基達（Warwick Gird）在媒體呼籲：「請只買需要的，不必囤積。」然而，民眾的恐慌感似乎已蔓延開來。

阿聯政府也在1日公告，呼籲私營企業員工遠距辦公，並避免戶外活動。

吳天麟說他沒有時間害怕。身為公司高層主管的他，1日立即向台灣總部回報當地狀況、協調居家辦公，並安撫客戶和供應商。他同時起身串聯杜拜台僑與台灣代表處，並保持台商社團交流管道暢通。

「訊息流動本身就是安全感。」吳天麟說。

挺過戰爭現場第一天後，吳天麟鼓舞自己，要如何在接下來難以預測的環境中做好準備。他意識到，把力氣收回到最簡單的事：好好吃飯、好好睡覺、保持體力、確認電力和食物夠用，是承受長期不確定性的基礎。

「這些動作看似平凡，但能夠穩住自己，才能穩住他人。」吳天麟語氣和緩、平穩地向記者道出他的戰時百姓生存哲學。

穩住呼吸，就是對抗搖晃最好的方式。

美伊這場戰爭還會打多久？我們不知道。但吳天麟對著窗外的天空，堅定地說：「歷史給我的提醒，不是預測準確，而是要『撐得夠久』！」

02/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不畏美伊戰爭台股急拉！　分析師：可控
太子集團「33輛夢幻豪車」開賣！　4大神獸亮相
怒轟伊朗說謊！　美軍公布12大遇襲平民設施
快訊／高雄女墜樓慘死　妹買完早餐聞噩耗淚崩
英法捲入戰火！　歐洲3國怒發聲明
快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消！
快訊／八德路恐怖肇逃！　行人遭車輪爆頭「臟器外露亡」
日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒笑回：全部的人！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

英才准美軍「用基地打伊朗」　駐賽普勒斯基地秒遭無人機襲擊

怒轟伊朗說謊！美軍公布12大遇襲平民設施「包括飯店、住宅區」

英法捲入戰火！伊朗無人機炸機庫　歐3國怒發聲明：準備對等防衛

川普親曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」誘降革命衛隊

快訊／美證實「伊朗無人機」直闖科威特基地！　釀3人陣亡

美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

中東開戰！國際油價暴漲9%　美股期指慘摔、金價再漲2%

以軍：未來數天將繼續全力打擊伊朗

伊朗小學遇襲153死！　校舍距「革命衛隊基地」僅600公尺

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

汐止皇兒小舖火警

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

英才准美軍「用基地打伊朗」　駐賽普勒斯基地秒遭無人機襲擊

怒轟伊朗說謊！美軍公布12大遇襲平民設施「包括飯店、住宅區」

英法捲入戰火！伊朗無人機炸機庫　歐3國怒發聲明：準備對等防衛

川普親曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」誘降革命衛隊

快訊／美證實「伊朗無人機」直闖科威特基地！　釀3人陣亡

美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

中東開戰！國際油價暴漲9%　美股期指慘摔、金價再漲2%

以軍：未來數天將繼續全力打擊伊朗

伊朗小學遇襲153死！　校舍距「革命衛隊基地」僅600公尺

打伊朗是下馬威！他分析川普給習近平「三重打擊」　尷尬1點曝

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

開口描繪理想生活　「永慶AI特助」自動幫你找好房子

太子集團超跑法拍！「四大神獸」等車全亮相　湧入競標看熱鬧民眾

女愛露營染黴菌「腦室阻塞」開刀保命　醫：恐終身服藥

連日下雨！美女主播家驚見巨大香菇　網：不要碰…疑似純黃白鬼傘

桃園池畔薑母鴨邊吃邊賞夕陽！麻油系湯底超濃郁　麵疙瘩老饕必拿

不畏美伊戰爭台股急拉！15分鐘跌勢收斂500點　分析師：「可控」

【結局極度舒適】撿走耳機以為神不知鬼不覺？失主化身偵探「每天追」 壞人這下慘了

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

油輪試圖通過荷莫茲海峽　被伊朗擊沉

斬首哈米尼挨批　美駐聯合國大使爆：伊朗想暗殺川普

川普：已擊沉伊朗9艘軍艦　摧毀海軍總部

空襲伊朗　美司令部：別質疑美國的決心

空襲伊朗　美軍3名士兵陣亡、5人受傷

伊朗狂炸波斯灣多國　阿曼首度遭空襲

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人　將與德黑蘭對話

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

