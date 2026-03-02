民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價

▲世界級地標帆船飯店遭飛彈碎片擊中起火。（圖／翻攝X）

文／中央社

伊戰火延燒，杜拜竟成戰場。一名常駐杜拜5年多的台商幹部吳天麟，在當地近距離親身體驗「戰爭現場」後，向中央社記者感慨和平的可貴，也體悟到，好好吃飯睡覺，並保持體力這些基本功，是承受長期不確定的基礎。

2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗，伊朗也隨即展開報復，針對中東海灣國家的美國軍事設施進行反擊。阿拉伯聯合大公國（阿聯）第一大商業城「杜拜」，瞬間從奢華天堂淪為驚悚現場。

屬於全球重要國際航空樞紐之一的「杜拜國際機場」（Dubai International Airport），部分設施遭無人機襲擊受損。杜拜棕櫚島（Palm Jumeirah）費爾蒙（Fairmont The Palm）五星級飯店，因無人機遭攔截後的碎片而起火。杜拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）一個泊位，被碎片擊中燃燒。超豪華七星級「帆船飯店」（Burj Al Arab），外牆發生小規模火災。杜拜地標——828公尺世界第一高樓「哈里發塔」（Burj Khalifa），附近攔截到導彈。

台灣拍檔科技中東分公司總經理吳天麟向中央社記者表示，他的住所就在杜拜機場旁不遠處，平常居高臨下看飛機起降是他的日常享受。而從住所到費爾蒙飯店或哈里發塔，也都在10來分鐘的車程距離內。

28日這一天，他收到政府手機警示：「留在室內避難」後，就不敢再踏出家門。

由於周圍數個國家的領空都關閉，杜拜機場也受損，在航班完全停飛的狀況下，許多旅客被迫滯留在杜拜當地，心情錯愕又迷茫。也有人在前往機場的路上，一聽到天空傳來爆炸巨響後，倉皇折返回杜拜市區。

戰火延燒至1日。吳天麟說，直到1日下午，仍可清晰聽見傑伯阿里港附近傳出的爆炸聲。他冒險出門觀察，上午的家樂福還算平靜，下午卻已人山人海，「恐慌性搶購」人潮和車潮，焦急地排隊等進購物中心，大家深怕明天就沒東西吃。

吳天麟也在熟悉的商店內，和店員互相交換親身體驗「戰爭」的難忘心得，彼此眼中都是無法言喻的複雜情緒。經歷這一切後，吳天麟只有一句感嘆：「和平無價！」

網傳杜拜一些生鮮外送平台嚴重延誤，因為訂單爆量。阿聯媒體「國家報」（The National）證實超市出現囤貨潮。超市業者也不斷喊話「供應鏈沒問題」。

Spinneys超市總經理基達（Warwick Gird）在媒體呼籲：「請只買需要的，不必囤積。」然而，民眾的恐慌感似乎已蔓延開來。

阿聯政府也在1日公告，呼籲私營企業員工遠距辦公，並避免戶外活動。

吳天麟說他沒有時間害怕。身為公司高層主管的他，1日立即向台灣總部回報當地狀況、協調居家辦公，並安撫客戶和供應商。他同時起身串聯杜拜台僑與台灣代表處，並保持台商社團交流管道暢通。

「訊息流動本身就是安全感。」吳天麟說。

挺過戰爭現場第一天後，吳天麟鼓舞自己，要如何在接下來難以預測的環境中做好準備。他意識到，把力氣收回到最簡單的事：好好吃飯、好好睡覺、保持體力、確認電力和食物夠用，是承受長期不確定性的基礎。

「這些動作看似平凡，但能夠穩住自己，才能穩住他人。」吳天麟語氣和緩、平穩地向記者道出他的戰時百姓生存哲學。

穩住呼吸，就是對抗搖晃最好的方式。

美伊這場戰爭還會打多久？我們不知道。但吳天麟對著窗外的天空，堅定地說：「歷史給我的提醒，不是預測準確，而是要『撐得夠久』！」