社會 社會焦點 保障人權

暗紅血月元宵登場！民俗專家：「妖孽現」磁場亂別出門

▲月全食化身紅色血月，吸引千名天文迷齊聚南瀛天文館觀測。（記者林東良翻攝，下同）

▲今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於明（3）日登場，但民俗專家警告，古云「血月見，妖孽現」的說法，這個時段最好待在屋內。（資料照片）

記者游瓊華／台中報導

今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於明（3）日登場，這次不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，也剛好是元宵佳節，最精華的全時階段將落在19:04至20:03，屆時將可以見到暗紅色的大滿月月面。不過，民俗專家警告，中國古代則流傳「血月見，妖孽現」的說法，這個時段最好待在屋內。

氣象署預估，若在天候條件的許可之下，自3月3日元宵節(農曆1月15日)傍晚登場，17:50後月亮東升，各地皆可以見到「月出帶食」的月食過程，而最精華的全時階段將落在19:04至20:03，屆時將可以見到暗紅色的大滿月月面，也就是本次的重頭戲「暗紅色血月」景象，共計59分鐘。

不過，民俗專家楊登嵙提醒，道教跟佛教都認為「血月」是天地間陰陽失調所造成的，中國古代則流傳「血月見，妖孽現」的說法，認為「血月」的出現代表著有重大事件發生，或是預示著災難的到來。

楊登嵙指出，「月食」發生之時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，老祖宗認為將產生大災難，凡俗肉體之軀不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。楊登嵙建議，「月食」發生的時間只有1小時半，建議盡量待在屋內，若不得已在戶外，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。

02/27 全台詐欺最新數據

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

「2026年元宵節錦鯉博覽品評會」2月28日至3月1日於桃園市政府文化局前廣場登場，為期兩天。市府農業局長陳冠義表示，錦鯉被譽為「活著的藝術」及「遊動的寶石」，更有富裕吉祥及高雅品味的氣息，桃園觀賞魚產業蓬勃發展，113年締造142.2萬尾，總計3764萬元觀賞魚產值，市府持續協助桃園在地觀賞魚產業，打造錦鯉城市。

台灣燈會明晚進行點燈儀式　600件作品為期13天嘉義展出

台灣燈會明晚進行點燈儀式　600件作品為期13天嘉義展出

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

元宵節月全蝕血月厄運

