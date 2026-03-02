暗紅血月元宵登場！民俗專家：「妖孽現」磁場亂別出門

▲今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於明（3）日登場，但民俗專家警告，古云「血月見，妖孽現」的說法，這個時段最好待在屋內。（資料照片）



記者游瓊華／台中報導

今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於明（3）日登場，這次不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，也剛好是元宵佳節，最精華的全時階段將落在19:04至20:03，屆時將可以見到暗紅色的大滿月月面。不過，民俗專家警告，中國古代則流傳「血月見，妖孽現」的說法，這個時段最好待在屋內。

氣象署預估，若在天候條件的許可之下，自3月3日元宵節(農曆1月15日)傍晚登場，17:50後月亮東升，各地皆可以見到「月出帶食」的月食過程，而最精華的全時階段將落在19:04至20:03，屆時將可以見到暗紅色的大滿月月面，也就是本次的重頭戲「暗紅色血月」景象，共計59分鐘。

不過，民俗專家楊登嵙提醒，道教跟佛教都認為「血月」是天地間陰陽失調所造成的，中國古代則流傳「血月見，妖孽現」的說法，認為「血月」的出現代表著有重大事件發生，或是預示著災難的到來。

楊登嵙指出，「月食」發生之時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，老祖宗認為將產生大災難，凡俗肉體之軀不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。楊登嵙建議，「月食」發生的時間只有1小時半，建議盡量待在屋內，若不得已在戶外，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。