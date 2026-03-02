苗栗白牌車違規載客闖路口　害機車撞上「情侶檔1死1傷」

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市永貞國小旁路口昨（1）日晚上發生一起死亡事故。1輛違規載客的白牌車，疑似閃紅燈路口未完全停止，快速闖入主線道時，1輛雙載機車反應不及碰撞後，朱姓男騎士當場失去呼吸心跳，送醫傷重不治，林姓女友骨折送醫，肇事原因正由警方調查中，白牌車肇事吳姓男子先被警方開罰、至少罰款10萬元。

▲白牌車違規穿越路口，害機車反應不及撞上，騎士傷重不治、女乘客骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方說，昨晚19時22分許，吳姓男子（ 25歲）開著白色轎車，違規經營白牌車載送數名乘客返家途中，行經頭份市永貞國小北側、田寮路西往東方向，行經永貞路口時，轎車疑違規未完全停止，直接快速穿越路口時，跟行駛永貞路南下車道的朱姓男子（22歲）機車碰撞。

警方說，因轎車快速進入永貞路，導致朱男機車根本來不及反應，2車發生撞擊後，朱男當場傷重失去呼吸心跳，救護人員抵達後緊急實施CPR搶救，送醫急救後仍宣告不治；朱男當時下班，後座載林姓女友（21歲）也手腳骨折送醫，白牌車上乘客未受傷。

警方調查，2名駕駛都沒有酒駕或毒駕問題，吳姓男子違規載客違法，警方將移送公路局監理單位開罰，至少罰款10萬元；另外，吳男行駛支道的「閃紅燈」車輛，依法應完全停車後再開，根據監視器畫面，白牌車明顯違規，將依法開罰、可裁罰600~1800元罰款。