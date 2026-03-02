驚悚50秒！彰化暴走男「持刀+榔頭」猛擊　強破鄰居大門闖入

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮於2月16日除夕當天發生一起鄰居持刀械恐嚇的驚悚事件，當時警方獲報到場已經平息，警詢後立即將該名衝動男送辦；事發當下的監視器畫面近日在臉書社團流出，只見一名身穿拖鞋與短褲男自，手持榔頭與長刀，瘋狂敲打鄰居大門，畫面曝光後引發當地居民恐慌。

▲彰化北斗鎮發生民眾持刀械踹門強行闖入鄰居家。（圖／翻攝自臉書／員林人俱樂部）

這起事件發生在除夕，北斗分局北斗派出所接獲110報案指稱，有民眾住處遭人持刀闖入恐嚇。警方到場時，現場已無衝突狀況，經詢問報案人表示，涉嫌恐嚇的是他的鄰居，在警方到場前已經跑回家裡。員警隨即前往其住處，將人帶回偵辦，並當場查扣涉案的刀械1枝及鐵鎚1把。

不過，昨（1）日相關畫面在「員林人俱樂部」臉書社團曝光，讓不少網友看了直呼「太恐怖」。從監視器畫面可以看到，該名男子穿著藍色連帽外套、短褲和拖鞋，雙手分別握著榔頭與長刀，先是用榔頭猛力敲擊門框和門鎖位置，接著再用長刀深入門縫試圖撬開門板。

整個過程約50秒，該名男子對大門進行了大約10次猛烈敲擊，還多次用身體推擠門板，打不開只好用腳踹門，大門已出現明顯受損痕跡，門縫也被撬開，最後強行闖入屋內，過程約50秒。

北斗分局表示，男子在警詢過程中出現身體明顯不適且情緒不穩定，因此第一時間已協請消防隊將他送往醫院治療。全案後續依涉嫌刑法恐嚇、毀損及侵入住宅等罪嫌，函送彰化地方檢察署偵辦。