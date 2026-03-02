金門陸客車禍　騎微型電動車左轉與休旅車擦撞

記者鄭逢時／金門報導

昨（1）日下午13時19分許，金門太湖路一段與赤東路口發生一起交通事故。一名陸客張姓女子騎乘微型電動二輪車左轉時，與對向直行的休旅車發生碰撞，所幸雙方均未受傷，警方已著手調查肇事原因。

▲陸客騎微型電動二輪車發生事故，雙方肇責待警方釐清。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

警方指出，張姓女子（45歲）當時自新市圓環沿太湖路一段往太武山方向行駛，準備左轉赤東路；另名黃姓女子（22歲）則駕駛自小客車沿太湖路一段往新市圓環方向直行，雙方於路口發生擦撞。

事故造成張女所騎微型電動二輪車右側煞車把手斷裂，車殼出現擦傷；黃女車輛前車頭板金也有輕微擦損。經警方到場處理並實施酒測，雙方酒測值皆為0，初步排除酒駕釀禍，至於詳細肇事責任，仍待警方進一步釐清。

金湖分局提醒，用路人行經無號誌或一般交岔路口時，務必減速慢行，確實做到「慢、看、停」，並依路權規定禮讓。包括少車道應讓多車道車先行、轉彎車禮讓直行車、左方車禮讓右方車等原則，都應落實遵守。

警方也指出，慢車駕駛若未依規定轉彎、超車、停車或通過路口，將依《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第3款規定，處新臺幣300元以上、1,200元以下罰鍰，呼籲民眾提高警覺，共同維護道路安全。