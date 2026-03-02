美軍炸爛「革命衛隊總部」瞬間曝！　B-2轟炸機摧毀伊朗飛彈設施

▲伊朗革命衛隊總部被美軍摧毀。（圖／美軍中央司令部）



記者王佩翊／編譯

美軍中央司令部公布「史詩怒火」行動最新戰果影片，不僅曝光戰斧巡弋飛彈轟炸伊朗革命衛隊總部的畫面，更證實派遣B-2隱形轟炸機攜帶重磅炸彈摧毀伊朗加固的彈道飛彈設施，這波被稱為「一個世代以來最大規模的區域軍力集結」行動，已讓伊朗革命衛隊指揮體系陷入癱瘓。

▲美軍B-2轟炸機炸爛伊朗飛彈設施。（圖／美軍中央司令部）



中央司令部在社群平台X發布的影片中，清楚可見美國海軍艦艇發射戰斧巡弋飛彈的震撼畫面，多架戰機從航母甲板起飛，以及飛彈精準擊中包括戰機、雷達站在內的五處不同目標。監視器畫面顯示，疑似革命衛隊設施遭命中後瞬間爆炸全毀，現場冒出大量濃煙。

美軍中央司令部在貼文中強調，「如同總統所言，我們的目標是消除伊朗政權帶來的迫切威脅，以保護美國人民，總統下令採取大膽行動，中央司令部部隊正給予壓倒性且持續不斷的打擊。」

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

該單位更直指，伊朗革命衛隊在過去47年殺害超過千名美國人，這次大規模攻擊行動已經斬斷這條毒蛇的腦袋，「美國擁有地球上最強大的軍事力量，而伊斯蘭革命衛隊已不復擁有總部」。

此次代號「史詩怒火」的軍事行動，美軍與以色列聯合部隊鎖定伊斯蘭革命衛隊的指揮管制設施、伊朗防空系統、飛彈與無人機發射場以及軍用機場等目標。行動目標在於「瓦解伊朗政權的安全機制」，聚焦於具有「迫切威脅」的地點。

▲▼美軍飛彈精準擊中多個伊朗目標。（圖／美軍中央司令部）



除了從陸海空發射的精準彈藥外，中央司令部旗下的「天蠍打擊」特遣部隊更首度在實戰中部署單程攻擊無人機。稍早，中央司令部也證實派遣B-2隱形轟炸機執行任務，該機種攜帶2000磅重的炸彈，成功重創伊朗的加固彈道飛彈設施。這款轟炸機過去曾搭載GBU-57巨型鑽地彈，參與2025年6月轟炸伊朗核設施的行動。

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

德黑蘭方面尚未證實總部遭摧毀的消息。不過伊朗外交部長阿拉奇坦承，該國軍事指揮體系確實已遭破壞，各部隊目前處於「獨立運作且相對孤立」的狀態，僅能依據「預先下達的總體指令」行動。