美軍炸爛「革命衛隊總部」瞬間曝！　B-2轟炸機摧毀伊朗飛彈設施

▲伊朗革命衛隊總部被美軍摧毀。（圖／美軍中央司令部）
記者王佩翊／編譯
美軍中央司令部公布「史詩怒火」行動最新戰果影片，不僅曝光戰斧巡弋飛彈轟炸伊朗革命衛隊總部的畫面，更證實派遣B-2隱形轟炸機攜帶重磅炸彈摧毀伊朗加固的彈道飛彈設施，這波被稱為「一個世代以來最大規模的區域軍力集結」行動，已讓伊朗革命衛隊指揮體系陷入癱瘓。
▲美軍B-2轟炸機炸爛伊朗飛彈設施。（圖／美軍中央司令部）
中央司令部在社群平台X發布的影片中，清楚可見美國海軍艦艇發射戰斧巡弋飛彈的震撼畫面，多架戰機從航母甲板起飛，以及飛彈精準擊中包括戰機、雷達站在內的五處不同目標。監視器畫面顯示，疑似革命衛隊設施遭命中後瞬間爆炸全毀，現場冒出大量濃煙。
美軍中央司令部在貼文中強調，「如同總統所言，我們的目標是消除伊朗政權帶來的迫切威脅，以保護美國人民，總統下令採取大膽行動，中央司令部部隊正給予壓倒性且持續不斷的打擊。」
The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
該單位更直指，伊朗革命衛隊在過去47年殺害超過千名美國人，這次大規模攻擊行動已經斬斷這條毒蛇的腦袋，「美國擁有地球上最強大的軍事力量，而伊斯蘭革命衛隊已不復擁有總部」。
此次代號「史詩怒火」的軍事行動，美軍與以色列聯合部隊鎖定伊斯蘭革命衛隊的指揮管制設施、伊朗防空系統、飛彈與無人機發射場以及軍用機場等目標。行動目標在於「瓦解伊朗政權的安全機制」，聚焦於具有「迫切威脅」的地點。
▲▼美軍飛彈精準擊中多個伊朗目標。（圖／美軍中央司令部）
除了從陸海空發射的精準彈藥外，中央司令部旗下的「天蠍打擊」特遣部隊更首度在實戰中部署單程攻擊無人機。稍早，中央司令部也證實派遣B-2隱形轟炸機執行任務，該機種攜帶2000磅重的炸彈，成功重創伊朗的加固彈道飛彈設施。這款轟炸機過去曾搭載GBU-57巨型鑽地彈，參與2025年6月轟炸伊朗核設施的行動。
As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026
The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU
德黑蘭方面尚未證實總部遭摧毀的消息。不過伊朗外交部長阿拉奇坦承，該國軍事指揮體系確實已遭破壞，各部隊目前處於「獨立運作且相對孤立」的狀態，僅能依據「預先下達的總體指令」行動。
Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
