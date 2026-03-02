　
國際

英法捲入戰火！伊朗無人機炸機庫　歐3國怒發聲明：準備對等防衛

▲▼英國皇家空軍的「颱風」戰鬥機（Typhoon fighter jets）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國皇家空軍的「颱風」戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國與以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊後，伊朗隨即展開猛烈反擊，戰火如今更波及歐洲盟國。法國、德國與英國發表聯合聲明，痛批伊朗發動「不分青紅皂白」的魯莽攻擊，甚至導致法軍駐阿聯基地受損、英軍戰機緊急升空擊墜無人機。對此，三國領袖已達成共識，準備對伊朗採取必要的防衛行動。

法軍駐阿聯基地遇襲　馬克宏證實：無人機擊中機庫

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）1日在國會國防委員會中證實，位於阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）港附近的法軍海軍航空基地機庫，遭到一架伊朗無人機擊中，所幸目前並未傳出人員傷亡。

馬克宏指出，美以兩國的空襲導致區域局勢出現前所未有的升級，但伊朗隨後的報復行動完全是不分青紅皂白地瞄準軍事設施與民用目標，其中以阿聯、卡達處境最為危險。

法、德、英三國領事發表聯合聲明表示，對於伊朗攻擊未參與軍事行動的國家感到「震驚」，痛批此舉已威脅到歐洲派駐在當地的服役人員與平民安全。

英軍「颱風」戰機緊急升空　擊落伊朗無人機

英國國防部也同步證實，隸屬於英國、卡達聯合戰機中隊的一架英國皇家空軍「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機，1日緊急從卡達起飛，並在空中使用空對空飛彈，擊落一架正朝卡達飛去的伊朗無人機。

英方強調，此舉是為了確保卡達領空安全以及英國在當地的利益，顯示英國已實質捲入這場武裝衝突。

德國方面同樣受到波及，德軍發言人向《法新社》證實，伊朗的攻擊擊中了約旦東部的一處德軍營地，以及伊拉克北部阿爾比勒（Arbil）附近的多國軍事基地。儘管德方表示目前暫無傷亡，但局勢已極度緊繃。

三國聯合聲明　不排除從源頭摧毀伊朗戰力

面對伊朗革命衛隊（Iran's Revolutionary Guards）發動的大規模攻擊，導致利雅德、杜拜、阿布達比及特拉維夫等多地傳出爆炸，甚至在以色列貝特謝梅什（Beit Shemesh）造成至少9人死亡。

英、法、德三國領袖強調，將與美國及區域盟友緊密合作，採取一切必要措施捍衛利益。聲明中強硬表示，三國已準備好透過「對等防衛行動」，直接從源頭摧毀伊朗發射飛彈與無人機的能力。

然而，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與外長阿拉奇（Abbas Araghchi）仍堅稱，報復是伊朗的合法權利，並向美媒直言「防衛行動沒有上限」，中東大戰恐有一觸即發之勢。

02/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列英國法國德國

