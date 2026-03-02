　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3地點同步轟炸！60秒殲滅哈米尼+40高官　以色列曝「成功關鍵」

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列首波攻擊就成功殲滅包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內的多名高官。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模空襲行動，成功殲滅伊朗最高領袖哈米尼以及約40名高階官員。根據以色列軍方官員透露，美國中央情報局CIA數月來持續追蹤伊朗高層動向，並與以色列分享情報，最終選在白天發動突襲，3個地點的攻擊在1分鐘內幾乎同步完成，讓伊朗領導階層毫無反應時間。這起斬首式行動不僅重創伊朗權力核心，更讓整個中東局勢陷入高度不確定狀態。

選在白天攻擊出其不意

以色列軍方官員1日表示，這次行動之所以能如此成功，關鍵在於數周的訓練準備以及對伊朗高層動態的即時監控。攻擊發動前，情報單位掌握到多名關鍵目標聚集在一起的訊息，於是決定採取白天突襲策略，增加奇襲效果。

該官員強調，在如此短時間內完成多起重大攻擊至關重要，可避免首波空襲後其他官員逃逸。這次行動除了殲滅哈米尼，伊朗革命衛隊司令與國防部長等重量級人物也全數喪生。

▲▼空拍照曝光，哈米尼位於伊朗德黑蘭的官邸被以色列與美國炸成廢墟。（圖／路透）

▲哈米尼位於伊朗德黑蘭的官邸被以色列與美國炸成廢墟。（圖／路透）

CIA數月追蹤情報共享

知情人士透露，CIA在攻擊發動前數個月就開始追蹤伊朗高層領袖的行蹤，包括最高領袖哈米尼在內。這些情報隨後與以色列官員共享，連空襲時機的選擇都根據伊朗領導人的位置資訊進行調整。

參議院情報委員會主席、阿肯色州共和黨參議員湯姆·柯頓接受CBS節目訪問時指出，追蹤最高領袖及其他敵對國家領導人的動向，顯然是情報單位的最優先任務之一。美國定期與以色列等盟國分享情報，這類合作夥伴關係對軍事行動的成功至關重要。

川普稱攻擊數百目標

美國總統川普1日透過影片聲明表示，這場衝突會持續到所有目標都達成為止，但他並未具體說明這些目標為何。川普強調，美軍與盟友在短短數分鐘內就擊中伊朗境內數百個目標，包括革命衛隊的準軍事設施、伊朗防空系統以及9艘軍艦。

以色列官員也提到，哈米尼在攻擊前幾天還在社群媒體上發文挑釁川普，展現強硬姿態。美軍方面已證實有3名美軍士兵在這次行動中陣亡。

 
02/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

伊朗空襲哈米尼CIA美以北美要聞以色列美國

