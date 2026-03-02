八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

▲伊朗報復式攻擊，以色列特拉維夫（Tel Aviv）住宅區遇襲。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

中東戰火全面升溫，國際局勢動盪不安，也意外勾起台灣各世代的「災難回憶錄」。營養師高敏敏在Threads發文感慨，身為八年級生，從小到大見證了無數震撼的「大場面」，從921大地震到如今的中東戰爭，這份清單隨也引發熱議，更意外掀起七、八年級生對於「誰比較慘」的世代論戰。

八年級生見證無數「大場面」 高敏敏列災難清單網看哭

高敏敏發文指出，八年級生的成長過程中，真的看過好多大場面。包含2001年911恐怖攻擊、2003年SARS疫情、2008年金融海嘯，一直到近年的COVID-19疫情、俄烏戰爭，及2025年至今的美中關稅戰與中東戰爭，「其中90%還有兒時921大地震的記憶。」

▲八年級生爆感慨。（圖／翻攝自Threads）

七、八年級大亂鬥！網嘆：人禍永遠比天災可怕

這番感慨觸動了無數網友的神經，留言區瞬間變成大型取暖現場，「八年級真的幾乎每年都在經歷歷史性事件」、「活了那麼久，感覺人禍永遠比天災還可怕」、「疫情一結束就是戰爭，人類就是這樣」、「真的越發感到『活在當下』的重要性」、「921是親身感受到生命威脅，以為活不到明天」、「921我才幼兒園完全沒記憶」。

PO文也釣出一票七年級生留言比慘，直呼「七年級也不遑多讓喔」、「我覺得我們七年級生比較精彩」、「七年級生是最倒楣的實驗者」、「講得好像其他人沒遇過一樣，七年級生路過」。

世代交替的哀愁 七年級生自認「最倒楣實驗者」

除了災難清單，也有網友深入探討世代差異帶來的痛苦。有七年級生直言，他們處於資訊爆炸與傳統觀念轉變的最前線，光是要長輩改變生活習慣就溝通不來，堪稱是「世代交替最嚴重的一層」。

