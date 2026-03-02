　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

▲▼伊朗報復式攻擊，以色列特拉維夫（Tel Aviv）住宅區遇襲。（圖／路透）

▲伊朗報復式攻擊，以色列特拉維夫（Tel Aviv）住宅區遇襲。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

中東戰火全面升溫，國際局勢動盪不安，也意外勾起台灣各世代的「災難回憶錄」。營養師高敏敏在Threads發文感慨，身為八年級生，從小到大見證了無數震撼的「大場面」，從921大地震到如今的中東戰爭，這份清單隨也引發熱議，更意外掀起七、八年級生對於「誰比較慘」的世代論戰。

八年級生見證無數「大場面」　高敏敏列災難清單網看哭

[廣告]請繼續往下閱讀...

高敏敏發文指出，八年級生的成長過程中，真的看過好多大場面。包含2001年911恐怖攻擊、2003年SARS疫情、2008年金融海嘯，一直到近年的COVID-19疫情、俄烏戰爭，及2025年至今的美中關稅戰與中東戰爭，「其中90%還有兒時921大地震的記憶。」

▲八年級生「見證超多大場面」爆感慨。（圖／翻攝自Threads）

▲八年級生爆感慨。（圖／翻攝自Threads）

七、八年級大亂鬥！網嘆：人禍永遠比天災可怕

這番感慨觸動了無數網友的神經，留言區瞬間變成大型取暖現場，「八年級真的幾乎每年都在經歷歷史性事件」、「活了那麼久，感覺人禍永遠比天災還可怕」、「疫情一結束就是戰爭，人類就是這樣」、「真的越發感到『活在當下』的重要性」、「921是親身感受到生命威脅，以為活不到明天」、「921我才幼兒園完全沒記憶」。

PO文也釣出一票七年級生留言比慘，直呼「七年級也不遑多讓喔」、「我覺得我們七年級生比較精彩」、「七年級生是最倒楣的實驗者」、「講得好像其他人沒遇過一樣，七年級生路過」。

世代交替的哀愁　七年級生自認「最倒楣實驗者」

除了災難清單，也有網友深入探討世代差異帶來的痛苦。有七年級生直言，他們處於資訊爆炸與傳統觀念轉變的最前線，光是要長輩改變生活習慣就溝通不來，堪稱是「世代交替最嚴重的一層」。

►想改阿聯酋機票！她急call客服「1舉動」悔炸　一票秒懂：時光倒流
►伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末：美國非救世主
►美國不敢打伊朗！　陸企董座才喊「這是中國的底線」尷尬了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

元宵、湯圓差在哪？ 農業部曝關鍵差異：不是有沒有包餡

昨天才進入3月！她吃飯發現「1變化」　網有感：小老百姓很辛苦

中東戰爭影響郵件運送　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤

八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

日本觀光客來台「買伴手禮2舉動」　她看傻：看起來不像沒錢啊

台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」　機票飆8萬塊↑

台灣想學日本設「室內吸菸區」竟違法！原因曝光　Cheap：該檢討了

莫名火大不是妳的錯！40歲後的自律神經修復術　比起努力更需要「留白」的力量

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

元宵、湯圓差在哪？ 農業部曝關鍵差異：不是有沒有包餡

昨天才進入3月！她吃飯發現「1變化」　網有感：小老百姓很辛苦

中東戰爭影響郵件運送　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤

八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

日本觀光客來台「買伴手禮2舉動」　她看傻：看起來不像沒錢啊

台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」　機票飆8萬塊↑

台灣想學日本設「室內吸菸區」竟違法！原因曝光　Cheap：該檢討了

莫名火大不是妳的錯！40歲後的自律神經修復術　比起努力更需要「留白」的力量

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」

大谷翔平扛2棒DH、鈴木誠也移防中外野　WBC日本隊熱身戰超豪華打線出爐！

USMCA重談判牽動汽車產業主神經　估今年全球新能源車銷量年增14%

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

花蓮死亡車禍！小貨車機車路口相撞　女騎士頭重創送醫不治

Metacritic：絕不收錄AI生成的評測文章　違規媒體將永久終止合作

地緣政治來亂「台股卻有撐」！關鍵原因曝光

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

與美戰爭部合作惹議　OpenAI執行長坦言過程倉促仍堅守三大紅線

南消進駐南紡購物中心　強化第一線急救應變力

高冷男神徐仁國　戀愛時竟是「撒嬌魔人」

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　全台下3天

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

美殲滅伊朗高官　許美華：台灣再不懂就真了瞎

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末！

這款堅果冷門卻護心！專家大推

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

明雨最大！　鋒面掃全台

櫃檯下有監視器　診所發聲明：無拍攝錄製

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

北捷車廂「年輕媽管教孩」遭陌生男襲擊　12歲女兒急護母

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

今彩539頭獎狂開4注！獎落3縣市

美國不敢打伊朗！陸企董座才喊「這是中國的底線」尷尬了

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

更多熱門

相關新聞

台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」

台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」

美國與以色列對伊朗發動空襲，導致中東關閉領空。64萬YouTuber蘋果妹1日貼出短片，她從里斯本出發，原定從阿布達比轉機回台，卻因開戰被折返。後來她分享後續，回到里斯本後，不管怎麼聯繫原本的航空公司，都沒得到回應，只能自己掏腰包先找飯店落腳，還發現直飛台灣的機票都漲到台幣8萬塊以上。

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

中東戰爭影響上千名旅客　觀光署：行程結束1年內得申訴調處

中東戰爭影響上千名旅客　觀光署：行程結束1年內得申訴調處

今台北往返中東航線6架次續停　仍有1725名旅客受影響

今台北往返中東航線6架次續停　仍有1725名旅客受影響

飛阿拉伯遇戰爭！台旅客嘆：不知要滯留多久

飛阿拉伯遇戰爭！台旅客嘆：不知要滯留多久

關鍵字：

世代論戰八年級生災難回憶中東戰爭大事件

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面