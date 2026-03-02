　
     　
伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末：美國非救世主

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普下令空襲伊朗。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發國際震盪。面對這場突如其來的戰火，許多人不解其衝突始末，更對「人民放煙火慶祝領袖喪命」的情況感到困惑。資深媒體人張念慈在臉書發文，深入淺出地解析這場地緣政治風暴，揭露伊朗政權長期如「家暴父親」般的殘酷統治。她強調，這不只是軍事行動，更是一場關於自由代價與生存的震撼教育。

美國與以色列攻打伊朗的「三大主因」

張念慈將伊朗比喻為社區中偷偷製作爆裂物的「惡鄰居」，並列出美以聯軍發動攻擊的關鍵動機。

1.伊朗正加速製造核子武器

美國情報單位透過精密監測發現，伊朗已經囤積大量的高濃縮鈾，在技術上，隨時都有可能製造出毀滅性的核武。

一旦讓這個極端政權擁有核彈，整個世界都會陷入無法控制的災難。

2.伊朗擁有多達數千枚飛彈

美國掌握的資訊顯示，伊朗正準備利用這些飛彈，發動先發制人的大規模攻擊。為減少士兵與盟邦可能面臨的慘重傷亡，美方決定在對方發射前，先摧毀對方的指揮中心。

3.伊朗政府長期花費數億美元資助海外的武裝組織

伊朗花了天文數字，要這些代理組織搞破壞、發動恐怖活動，美、以希望徹底摧毀這個恐怖網路。

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂始末。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲為什麼美國與以色列要攻打伊朗？（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

「家暴政權」的殘酷：殺死孩子還要父母買單

為何伊朗人民不為領袖哀悼，反而放煙火慶祝？張念慈直言，「想像一下，如果這個領袖是爸爸，他對自己的孩子，比對敵人還要惡毒，那麼當這個爸爸倒下時，孩子是不會流淚的。對許多伊朗人來說，哈米尼政權就是一個長期家暴的父親。」

同時，她也整理出哈米尼政權對國民的惡毒行徑，如下：

1.一月大屠殺與子彈費

哈米尼曾下令射殺平民，造成逾3.6萬人喪命。最令人髮指的是，父母領回孩子遺體前，竟被要求先付1700美元的「子彈費」。

2.經濟崩潰，連買麵包都沒辦法

政府將能源財產投入戰爭與核武，導致2026年初貨幣狂貶至歷史新低，人民連買麵包都要靠人代墊。

3.剝奪基本人權與自由

女性因頭巾未包好可能面臨喪命風險，政府更頻繁切斷網路，使國人無法對外發聲、求救；同時，也讓依賴網路的經濟，每小時損失高達156萬美元。

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂始末。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲為什麼自己國家領袖被殺死，國人卻要放煙火慶祝？（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

美國並非純粹救世主　張念慈：背後藏戰略私心

針對美國在衝突中扮演的角色，張念慈特別提醒，不應單純將其視為維護國際正義的「救世主」。在地緣政治的殘酷現實中，每個國家決定的背後，都存在各種利益的拉扯，美國同樣有其明確的私心與戰略考量。

首先，是為了維護中東的經濟利益與能源安全，消除伊朗威脅等同於保護能源命脈，確保國際油價不被敵對政權操控。

此外，這場軍事行動也被質疑，是為了轉移美國國內的政治爭議。根據美國憲法，只有國會可以宣誓開戰，但此次行動卻是領導者跳過程序直接下達命令。

而最悲慘的是，儘管美以聯軍標榜精準打擊，仍造成了許多無辜平民傷亡，戰爭的苦果往往是由最脆弱的人民承擔。

張念慈強調，那些站出來幫你的人，背後可能藏著更多的利益糾葛。

給台灣的三堂生存課：國家的強大來自照顧人民

她也總結這場戰火帶給台灣的啟示，首先是政府若不真心照顧人民，國家便無法真正團結；其次是國際現實極端殘酷，台灣必須發展不可取代的實力，而非僅寄託於大國承諾。

最後，她呼籲，珍惜台灣現有的民主與自由，因為能透過投票而非流血來更換領導者，是極其珍貴的權利。

．張念慈授權引用。

更多新聞
伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一次看懂殘酷始末

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

伊朗美國以色列核武地緣政治


