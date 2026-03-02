美國殲滅伊朗48高官！許美華：台灣人再看不懂就真瞎了眼了

▲美國和以色列對伊朗發動空襲，全球航班陷入癱瘓。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

針對美國與以色列聯手重擊伊朗一事，許美華在臉書發文直言，她不想站在道德高地評論對錯，但「以台灣人的立場，我很慶幸，那個在科技軍武實力碾壓中俄伊朗北韓聯盟的美國老大哥，是站在我們這一邊。」她強調，美軍在電子戰與防空壓制能力上的展現，已經連兩次讓外界看清中俄防空體系的極限，也讓台灣更該正視自身防衛布局。

許美華在臉書指出，「228一夜過去，美國和以色列的飛彈聯手」，伊朗最高領袖哈米尼、國防部長與革命衛隊等約40名高階軍政官員遭到殲滅。她形容，美軍與以色列幾乎同時鎖定三處高層會議地點空襲，伊朗防空系統卻「完全瞎掉」，沒有發揮作用。她質疑，「為什麼伊朗的防空系統，跟兩個月前的委內瑞拉一樣，完全『瞎掉』沒有發揮作用？」

伊朗自豪防空體系 美軍壓制「集體失靈」

她提到，伊朗境內部署號稱能精準攔截的中俄系防空體系，但在美軍強大的電子戰（EW）壓制下「集體失靈，全部變廢鐵、毫無反應。」她並引用川普過去嘲諷中俄裝備的說法，「俄羅斯裝備沒有用，中國裝備也沒有用……飛過去都不用擔心被攻擊，真爽！」直言川普所說「總有一天你們會知道原因」，白話文就是「我當然不會告訴你」。

她進一步指出，先前美軍突襲行動曾傳出，透過無人機與先進軟體干擾技術，讓敵方雷達螢幕佈滿雜訊或假目標，防空系統因此變「瞎」。她強調，「防空系統最重要的是抗干擾的能力，才能有效反擊。」

許美華：台灣人再看不懂「就是瞎了眼了」

談回台灣，許美華認為，面對中國武力威脅，台灣除了海防，防空系統更是重中之重。她提到8年1.25兆元的國防特別預算，其中關鍵之一就是與美國合作打造「台灣之盾」防空作戰系統。她直言，「美軍在年初的委內瑞拉和昨天的伊朗德黑蘭，已經在防空系統展現宰制實力給全世界看了，台灣人再看不懂，就真的是瞎了眼了。」

最後她呼籲藍白陣營「不要再當全民公敵，趕快通過國防特別預算」，強化台灣防衛能力。她也點出國際局勢的選邊問題，「一邊是威脅要併吞你的極權政體，一邊是要幫你防衛台海的經貿科技半導體最大夥伴國家⋯台灣要站在哪一邊，如果還真的選不出來，那真的是三好加一好。」言辭相當直白。