元宵、湯圓差在哪？ 農業部曝關鍵差異：不是有沒有包餡

▲元宵、湯圓不一樣？原來差異在於成形的方式截然不同。（示意圖，翻攝自photo-ac）

圖文／鏡週刊

明（3／3）天即是元宵節，市面上各家「湯圓」產品熱賣，許多人認為元宵節吃的「元宵」就是「湯圓」，不過事實上它們兩個並不相同！根據農業部分享，元宵和湯圓雖然都是由圓糯米的糯米粉製成，但兩者的關鍵差異在於「做法」大不相同。

台灣習慣冬至吃湯圓、元宵節吃元宵，但其實「元宵」不是因為「元宵節」才把湯圓改名的！根據農業部食農教育資訊整合平台指出，湯圓和元宵都是使用圓糯米製成，圓糯米的特色是熟透後黏性高的米穀粉，支鏈澱粉含量高吸油率低，光澤佳，有較明顯的甜味，軟Q彈牙的口感適合做成湯圓、元宵、麻糬、年糕等甜點；至於常見的粽子、油飯、米糕等鹹米食，則是用熟透後較硬挺、黏度低的長糯米製成。

外觀類似、主要成分也相同，湯圓和元宵的關鍵不同在於製作方式。「湯圓」是用糯米粉加水揉成糰狀，再包入餡料後用手「搓」成圓形；另一方面，「元宵」則是先把餡料切成小塊狀，沾水後放在有乾糯米粉的竹篩上，讓餡料沾上糯米粉，重複「滾動」，讓粉抹增厚，滾成圓形。

▲農業部分享元宵、湯圓的關鍵差異在於製作的方式。（農業部提供）

不過目前市面上常見的大多都是「湯圓」，要買元宵可能也不是那麼容易，元宵節想應景一下，拿湯圓充當一下也無可厚非啦！



