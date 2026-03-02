詐團車手慘了！2年前騙8公斤金條遭判刑　「黃金飆漲」恐賠4260萬

▲黃金暴漲，詐團車手恐要賠償天價。（示意圖／記者陳瑩欣攝）

記者劉人豪／彰化報導

李姓詐團車手，2024年收取8公斤金條，價值2271萬270元，李男被逮後遭彰化地院判2年6月。目前黃金價格飆漲，若被害人求償，依目前國際金價，恐要賠償4260萬。

根據判決，李姓男子2024年加入詐騙集團當車手，成員2024年8月用投資理財的詐騙訊息予羅姓男子，對他稱可下載證券APP認購上市公司協議股賺取獲利，但須進行投資入金並繳交25％獲利始能提領出金，羅男依指示轉帳匯款，並與「在線客服」約定多次面交取款，損失3821萬1591元。

其中一次於2024年11月，在彰化面交黃金金條8條，重量共8公斤，價值2271萬270元，李男取得財物後離去，再依上游指示將黃金金條8條轉交製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得及掩飾其來源。李男被逮後，稱僅獲得2000元報酬，黃金已被上游取走，警方調查無證據證明李男有取得該等金條，不予宣告沒收或追徵。

法院審酌，李男貪圖不法利益，竟加入詐欺集團擔任車手，而參與加重詐欺取財、洗錢等犯行，所為實屬不該，依犯詐欺犯罪危害防制條例，處有期徒刑2年6月。

若羅男求償，依據目前黃金價格飆漲，當年價值2271萬270元，依據2026年3月的市場價格，已飆漲至4260萬。