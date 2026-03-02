　
怒轟伊朗說謊！美軍公布12大遇襲平民設施「包括飯店、住宅區」

▲▼伊朗報復式攻擊，以色列貝特謝梅什（Beit Shemesh）住宅區遇襲。（圖／路透）

▲伊朗報復式攻擊，以色列貝特謝梅什（Beit Shemesh）住宅區遇襲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國中央司令部（U.S. Central Command）公布迄今遭受伊朗攻擊的目標，其中包括大量平民設施，公開駁斥伊朗宣稱報復行動「僅針對美軍基地與相關資產」的說法。

美國中央司令部在社群平台上發布「事實查核」貼文表示，在昨天的聯合國安理會會議上，伊朗駐聯合國大使宣稱其反應行動僅針對美國基地與資產，「這是謊言」。

事實上，伊朗政權正積極鎖定與打擊十多個平民目標，包括4座機場、3間飯店、1處港口及4大住宅區。以下為美國中央司令部列出的遇襲目標清單：

▼伊拉克艾比爾國際機場（Erbil International Airport）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗報復式攻擊，伊拉克艾比爾國際機場（Erbil International Airport）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

杜拜國際機場（Dubai International Airport）

科威特國際機場（Kuwait International Airport）

阿布達比扎耶德國際機場（Zayed International Airport）

伊拉克艾比爾國際機場（Erbil International Airport）

杜拜棕櫚費爾蒙飯店（Fairmont Palm Hotel）

杜拜帆船飯店（Burj Al Arab Hotel）

巴林皇冠假日飯店（Crowne Plaza Hotel）

▼杜拜港（Port of Dubai）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗報復式攻擊，杜拜港（Port of Dubai）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

杜拜港（Port of Dubai）

以色列貝特謝梅什（Beit Shemesh）住宅區

以色列特拉維夫（Tel Aviv）住宅區

巴林時代景觀大廈（Era Views Towers）住宅區

卡達住宅區

▼以色列特拉維夫（Tel Aviv）住宅區遇襲。（圖／路透）

▲▼伊朗報復式攻擊，以色列特拉維夫（Tel Aviv）住宅區遇襲。（圖／路透）

