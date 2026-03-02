僅約1/4美國人「支持轟炸伊朗」！川普支持度又下滑

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普的支持率再度下滑至39%，其政府對伊朗發動空襲，僅獲得大約1/4美國民眾支持，

這項民調進行時間為2月28日至3月1日，一共1282名美國人受訪，誤差範圍為3個百分點。其中9成受訪者至少聽聞過這起2月28日展開的軍事行動。

數據顯示，川普支持率微幅下跌至39%，與上次調查的2月18日至23日相比降低1％。此外，僅有27%受訪者支持空襲伊朗，不贊成比例高達43%，另有29%受訪者表示不確定。

值得注意的是，儘管55%共和黨選民贊成空襲伊朗，但42%受訪者表示，若行動導致「美軍在中東傷亡」，將降低支持意願。而這次軍事行動已造成3名美軍陣亡、5人重傷，更讓中東陷入難以預測的新衝突。

▲美國總統川普。（圖／路透）

此外，高達56%美國人認為川普「過度傾向使用武力」推動美國利益。如果從黨派角度來看，87%民主黨支持者抱持這個看法，就連共和黨支持者也有23%認同，中間選民更高達60%。

這份民調也顯示，選民最關心的仍是經濟而非外交事務。45%受訪者坦言，若軍事衝突導致油價上漲，將減少對伊朗行動的支持，其中包含34%共和黨人及44%無黨派人士。

目前布倫特原油已飆升10%至每桶80美元，分析師預測可能攀升至每桶100美元。