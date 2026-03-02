交往4年男友中了80萬不說！她見1行為徹底心寒：最後一根稻草

▲男友中80萬元獎金，卻瞞著她裝窮。（示意圖非當事人／Pexels）

圖文／CTWANT

相愛容易相處難！近日有一名女子上網抒發心情，提到她交往4年的男友中了80萬元獎金卻未告知，但她最心寒的是，男方長期向她「哭窮」，一些日常開銷都是由她出錢，因此她無奈直言「這應該是最後一根稻草」；該貼文曝光後，引發大票網友熱烈討論，意見很兩極。

該名女子在網路論壇Dcard匿名以「男朋友中了80萬不告訴我」為題發文，表示她偷偷用男友手機在對方家庭群組訊息中，才發現男友中了80萬一事，卻完全未對她提起。原PO坦言，中獎本就是男友個人財產，是否分享與她無關，但真正讓她難受的是，男友明明有錢卻常「裝窮」自稱經濟拮据，日常開銷多由她負擔，包括幫忙加油、請客吃飯，甚至花時間下廚。

原PO接著說，相較之下，男友請自己吃飯的次數「十隻手指頭數得出來」，讓她感覺對方不願付出，長期相處的不平衡終於讓她萌生分手念頭，直言「這應該是最後一根稻草了」。

貼文一出，底下迅速引發熱議，不少網友認為問題不在於是否告知中獎，而是男友長期裝窮、讓伴侶負擔開銷，「摳又愛佔便宜才是關鍵」，直言若不願對另一半付出，「沒有把對方當自己人」，建議原PO趁早分手，也有人認為交往成本過低，容易導致對方不珍惜。

但也有不同聲音指出，兩人尚未結婚，本就沒有義務公開財務狀況，「中獎不說很正常」，更有人提醒原PO偷看手機同樣涉及隱私問題；也有人認為日常支出多由她支付，本就是自願行為，不應該事後因得知中獎而產生不滿。另有網友分析，或許男方中獎金額可能已用於償還貸款或其他支出，未必代表財務寬裕。

不過，部分留言將重點放在情侶關係本質，認為若一方長期付出卻得不到回應，顯示情感互動失衡；也有人質疑，若早已察覺對方吝嗇，為何仍能交往4年，顯示雙方相處模式本就存在問題。

