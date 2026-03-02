杜拜遇戰火！台女被迫滯留「1餐噴8千」　見旅平險不賠崩潰

▲3月1日在阿聯酋杜拜國際機場關閉後，一架阿聯酋航空的飛機停在機場內，背景中可以看到伊朗空襲造成的濃煙。 （圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

中東情勢升溫，美國與以色列對伊朗發動空襲後，伊朗向波斯灣沿岸多國發射逾百枚飛彈，戰事波及阿拉伯聯合大公國重要城市杜拜。當地多處設施受影響，領空一度封閉，航班全面停飛，大批原訂返台的台灣旅客因此滯留。一名受困台女聯繫保險業務後驚覺，旅平險遇上戰爭竟不理賠，讓她相當崩潰。

一名台灣女遊客表示，原本將農曆春節與228連假串聯，安排為期兩週的杜拜行程，預計1日返台，未料碰上戰事升高，航班取消。她指出，當地物價本就偏高，兩人外出用餐一次花費約新台幣4000至8000元，在歸期未定情況下，生活開銷壓力沉重。

該名旅客透露，出國前已投保旅平險，原以為可因航班停飛申請理賠補貼滯留期間支出，但向業務員詢問後得知，「戰爭或武裝衝突屬於保單除外責任，無法獲得理賠。」她感嘆，未曾預料旅遊途中會遇上戰事，對相關條款內容也未特別留意。

依國內多數保險公司採用的旅行平安險示範條款規定，若因戰爭、內亂或類似武裝變亂導致死亡、失能或傷害，屬除外責任範圍。實務上，旅遊不便險通常針對天災或航空公司機械故障導致的延誤提供補償，但戰爭因素多半不在保障之列。

保險業者建議，旅客可檢視刷機票所使用信用卡是否附帶海外急難救助服務。部分信用卡雖不賠償戰爭引起的延誤損失，但可能提供法律諮詢或醫療轉送協助。此外，旅客應保留所有食宿收據與航班停飛證明，向航空公司爭取協助。

目前杜拜國際機場（DXB）與杜拜世界中央－阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）航班均暫停營運，官方呼籲旅客勿前往機場，並與所搭航空公司聯繫確認後續安排。

