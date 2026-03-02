電視YouTube突現陌生帳號！　官方曝原因可以1方式處理

▲YouTube。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

近日不少網友打開電視版YouTube時，發現畫面上出現不明陌生帳號，引發資安疑慮，不少人留言直呼「我家也是」，擔心是否遭盜用。對此，Google官網說明，若未發現異常登入紀錄，多半與系統自動同步暫存資料有關。

詭異陌生帳號出現在家中電視

一名女網友在Threads分享，某天打開電視觀看YouTube時，畫面上突然多出許多不認識的帳號。她表示，平時都只登入自己的帳號使用，家人與朋友也沒有在電視上操作，因此相當困惑。貼文曝光後，引來不少網友回應，「我們家今天也突然出現小兒子名字的帳號」、「我家電視也這樣，嚇死」、「我們家也是欸！突然出現很多不知道是誰的人，但有一個，我老公說好像是我們樓下的鄰居，超級詭異。」

系統自動同步家庭成員

事實上，這類情況並不少見。電視版YouTube有時會自動顯示同一家庭群組或同一Wi-Fi環境下曾使用過的帳號。若加入Google家庭群組，其他成員可能被列為「已登出」的預選設定檔；若連接公共或共享Wi-Fi，例如租屋處或飯店，也可能顯示曾在該裝置投放影片的使用者帳號。

擔心被盜？處理方法曝光

Google官網指出，若發現不認識的帳號，可前往Google帳號的「裝置活動頁面」檢查是否有不明裝置登入紀錄。若未出現異常，通常只是電視端自動抓取環境中的暫存資料所致，不必過度擔心。

至於移除帳號的方法，Google建議，開啟電視版YouTube後向左開啟選單，點選頭像，選擇不認識的帳號並按下「移除帳號」；或進入「管理家庭」，點選「移除所有已登出的使用者」，即可清除畫面上的陌生帳號。