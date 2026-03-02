　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電視YouTube突現陌生帳號！　官方曝原因可以1方式處理

▲YouTube。（圖／達志影像／美聯社）

▲YouTube。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

近日不少網友打開電視版YouTube時，發現畫面上出現不明陌生帳號，引發資安疑慮，不少人留言直呼「我家也是」，擔心是否遭盜用。對此，Google官網說明，若未發現異常登入紀錄，多半與系統自動同步暫存資料有關。

詭異陌生帳號出現在家中電視

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在Threads分享，某天打開電視觀看YouTube時，畫面上突然多出許多不認識的帳號。她表示，平時都只登入自己的帳號使用，家人與朋友也沒有在電視上操作，因此相當困惑。貼文曝光後，引來不少網友回應，「我們家今天也突然出現小兒子名字的帳號」、「我家電視也這樣，嚇死」、「我們家也是欸！突然出現很多不知道是誰的人，但有一個，我老公說好像是我們樓下的鄰居，超級詭異。」

系統自動同步家庭成員

事實上，這類情況並不少見。電視版YouTube有時會自動顯示同一家庭群組或同一Wi-Fi環境下曾使用過的帳號。若加入Google家庭群組，其他成員可能被列為「已登出」的預選設定檔；若連接公共或共享Wi-Fi，例如租屋處或飯店，也可能顯示曾在該裝置投放影片的使用者帳號。

擔心被盜？處理方法曝光

Google官網指出，若發現不認識的帳號，可前往Google帳號的「裝置活動頁面」檢查是否有不明裝置登入紀錄。若未出現異常，通常只是電視端自動抓取環境中的暫存資料所致，不必過度擔心。

至於移除帳號的方法，Google建議，開啟電視版YouTube後向左開啟選單，點選頭像，選擇不認識的帳號並按下「移除帳號」；或進入「管理家庭」，點選「移除所有已登出的使用者」，即可清除畫面上的陌生帳號。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
太子集團「33輛夢幻豪車」開賣！　4大神獸亮相
怒轟伊朗說謊！　美軍公布12大遇襲平民設施
快訊／高雄女墜樓慘死　妹買完早餐聞噩耗淚崩
英法捲入戰火！　歐洲3國怒發聲明
快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消！
快訊／八德路恐怖肇逃！　行人遭車輪爆頭「臟器外露亡」
日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒笑回：全部的人！
川普曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」革命衛隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打伊朗是下馬威！他分析川普給習近平「三重打擊」　尷尬1點曝

美國殲滅伊朗48高官！許美華：台灣人再看不懂就真瞎了眼了

電視YouTube突現陌生帳號！　官方曝原因可以1方式處理

濃霧攪局！金廈、金泉小三通暫時停航　金門機場暫停起降

今台北往返中東航線6架次續停　仍有1725名旅客受影響

明雨最大！　鋒面掃全台

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

快訊／8級強風要來了　全台下3天

攻堅全固態電池！中原大學教授劉偉仁　榮獲國科會傑出研究獎

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

汐止皇兒小舖火警

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

打伊朗是下馬威！他分析川普給習近平「三重打擊」　尷尬1點曝

美國殲滅伊朗48高官！許美華：台灣人再看不懂就真瞎了眼了

電視YouTube突現陌生帳號！　官方曝原因可以1方式處理

濃霧攪局！金廈、金泉小三通暫時停航　金門機場暫停起降

今台北往返中東航線6架次續停　仍有1725名旅客受影響

明雨最大！　鋒面掃全台

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

快訊／8級強風要來了　全台下3天

攻堅全固態電池！中原大學教授劉偉仁　榮獲國科會傑出研究獎

打伊朗是下馬威！他分析川普給習近平「三重打擊」　尷尬1點曝

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

開口描繪理想生活　「永慶AI特助」自動幫你找好房子

太子集團超跑法拍！「四大神獸」等車全亮相　湧入競標看熱鬧民眾

民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價

女愛露營染黴菌「腦室阻塞」開刀保命　醫：恐終身服藥

連日下雨！美女主播家驚見巨大香菇　網：不要碰…疑似純黃白鬼傘

桃園池畔薑母鴨邊吃邊賞夕陽！麻油系湯底超濃郁　麵疙瘩老饕必拿

不畏美伊戰爭台股急拉！15分鐘跌勢收斂500點　分析師：「可控」

【暖心守護】走失童哭累枕陌生大腿熟睡　暖心阿嬤撐傘守護網淚目

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　全台下3天

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

這款堅果冷門卻護心！專家大推

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

今彩539頭獎狂開4注！獎落3縣市

電視開YouTube「多一堆陌生帳號」　大票驚+1

明「全台下3天」　雨最大地區曝

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　網：總有出路

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

明雨最大！　鋒面掃全台

醫師示警：瘦太快恐害體內毒素解封

身價6億女民代超迷信　獨子找嘸對象無奈

12星座「3月首週運勢」！雙子壓力大到失眠

更多熱門

相關新聞

電視開YouTube「多一堆陌生帳號」　大票驚+1

電視開YouTube「多一堆陌生帳號」　大票驚+1

不少人家中電視都會登入YouTube帳號，但近日有網友發現，家裡的YouTube突然多出「好多人」，帳號裡出現不認識的使用者。貼文曝光後，意外釣出一票苦主直呼「我家也是」，明明沒分享帳密，卻突然冒出一堆陌生名稱，好奇「怎麼會這樣？」掀起討論。

YouTube將開放AI分身創作

YouTube將開放AI分身創作

YouTube爆災情「打開首頁一片白」

YouTube爆災情「打開首頁一片白」

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

YouTube正式推出Vision Pro專屬App

YouTube正式推出Vision Pro專屬App

關鍵字：

YouTube

讀者迴響

熱門新聞

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面