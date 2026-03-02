　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普親曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」誘降革命衛隊

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普親自說明針對伊朗發動軍事行動的原因。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）親自說明針對伊朗發動軍事行動的原因。他在接受電話專訪時直言，下令空襲的理由非常簡單，正是因為伊朗不願停止核武研究；此外，他也向伊朗革命衛隊喊話，只要放下武器投降，美方將給予「全面豁免」，否則將面臨死路一條。

轟炸理由「非常簡單」：他們不願放棄核武

川普接受NBC電話採訪時表示，他決定對伊朗發動打擊的動機非常明確，「他們不願意停止核武研究，也不願意承諾不擁有核武器。」

這番言論是川普自宣布行動以來，給出最直接的解釋。不過，這似乎與伊朗政權上週在日內瓦會談前的公開表態相互矛盾。

當時伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）曾在X平台上發文強調，伊朗的基本立場「非常明確」，在任何情況下都不會研發核武，但也不會放棄發展和平核能技術的權利。

目標「斬首」這群殺手　不排除長期作戰

針對此次空襲的預期結果，川普指出，行政團隊希望達成多項目標，其中第一要務就是「斬首」，也就是除掉那整群殺人犯與暴徒，「結果會有很多種，我們可以選擇『速戰速決』或是『長期作戰』的版本。」

至於若伊朗重回談判桌，美國是否會停止攻擊？川普對此並未給出明確答案，僅表示「我不知道」，並補充說如果伊朗能「讓我們滿意」，他會持開放態度，但目前為止「他們一直沒能做到」。

對革命衛隊下最後通牒：投降或面臨死亡

川普在週日下午的視訊演說中，也特別向伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guard）及軍事警察發出最後通牒。他承諾，只要成員願意放下武器投降，將獲得美方的「全面赦免」，反之則將面臨死路一條。

川普強硬表示，「我再次敦促革命衛隊放下武器，否則將面臨死路一條。那絕對會是死路一條，場面絕不會好看。」

向伊朗人民喊話：履行承諾幫你們奪回國家

演說最後，川普將對話對象轉向伊朗人民，敦促他們「把握這個時刻」，勇敢地奪回自己的國家。川普感性表示，「我呼籲所有嚮往自由的伊朗愛國者要勇敢、大膽、展現英雄氣概，奪回你們的國家。美國與你們同在。」

川普強調，他已經履行了幫助伊朗人民的承諾。事實上，當先前伊朗爆發抗議活動時，川普就曾在今年1月於「真實社群」（Truth Social）發文向伊朗民眾喊話，「援助即將到來。」

川普曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」革命衛隊

民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價

英才准美軍「用基地打伊朗」　駐賽普勒斯基地秒遭無人機襲擊

怒轟伊朗說謊！美軍公布12大遇襲平民設施「包括飯店、住宅區」

英法捲入戰火！伊朗無人機炸機庫　歐3國怒發聲明：準備對等防衛

川普親曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」誘降革命衛隊

快訊／美證實「伊朗無人機」直闖科威特基地！　釀3人陣亡

美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

中東開戰！國際油價暴漲9%　美股期指慘摔、金價再漲2%

以軍：未來數天將繼續全力打擊伊朗

伊朗小學遇襲153死！　校舍距「革命衛隊基地」僅600公尺

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

汐止皇兒小舖火警

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價

英才准美軍「用基地打伊朗」　駐賽普勒斯基地秒遭無人機襲擊

怒轟伊朗說謊！美軍公布12大遇襲平民設施「包括飯店、住宅區」

英法捲入戰火！伊朗無人機炸機庫　歐3國怒發聲明：準備對等防衛

川普親曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」誘降革命衛隊

快訊／美證實「伊朗無人機」直闖科威特基地！　釀3人陣亡

美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

中東開戰！國際油價暴漲9%　美股期指慘摔、金價再漲2%

以軍：未來數天將繼續全力打擊伊朗

伊朗小學遇襲153死！　校舍距「革命衛隊基地」僅600公尺

打伊朗是下馬威！他分析川普給習近平「三重打擊」　尷尬1點曝

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

開口描繪理想生活　「永慶AI特助」自動幫你找好房子

太子集團超跑法拍！「四大神獸」等車全亮相　湧入競標看熱鬧民眾

民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價

女愛露營染黴菌「腦室阻塞」開刀保命　醫：恐終身服藥

連日下雨！美女主播家驚見巨大香菇　網：不要碰…疑似純黃白鬼傘

桃園池畔薑母鴨邊吃邊賞夕陽！麻油系湯底超濃郁　麵疙瘩老饕必拿

不畏美伊戰爭台股急拉！15分鐘跌勢收斂500點　分析師：「可控」

高冷男神徐仁國　戀愛時竟是「撒嬌魔人」

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

油輪試圖通過荷莫茲海峽　被伊朗擊沉

斬首哈米尼挨批　美駐聯合國大使爆：伊朗想暗殺川普

川普：已擊沉伊朗9艘軍艦　摧毀海軍總部

空襲伊朗　美司令部：別質疑美國的決心

空襲伊朗　美軍3名士兵陣亡、5人受傷

伊朗狂炸波斯灣多國　阿曼首度遭空襲

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人　將與德黑蘭對話

美證實「伊朗無人機」闖科威特基地　釀3死

美證實「伊朗無人機」闖科威特基地　釀3死

美國中央司令部稍早證實，參與「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的3名美軍成員，於1日凌晨在科威特的一處基地遭遇無人機襲擊，不幸在戰鬥中殉職。這是該行動啟動以來，美軍首度傳出官兵陣亡。

美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

油價暴漲9%　美股期指慘摔、金價再漲2%

油價暴漲9%　美股期指慘摔、金價再漲2%

以軍：未來數天將繼續全力打擊伊朗

以軍：未來數天將繼續全力打擊伊朗

伊朗小學153死　距「革命衛隊基地」僅600m

伊朗小學153死　距「革命衛隊基地」僅600m

伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

