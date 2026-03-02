川普親曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」誘降革命衛隊

▲川普親自說明針對伊朗發動軍事行動的原因。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）親自說明針對伊朗發動軍事行動的原因。他在接受電話專訪時直言，下令空襲的理由非常簡單，正是因為伊朗不願停止核武研究；此外，他也向伊朗革命衛隊喊話，只要放下武器投降，美方將給予「全面豁免」，否則將面臨死路一條。

轟炸理由「非常簡單」：他們不願放棄核武

川普接受NBC電話採訪時表示，他決定對伊朗發動打擊的動機非常明確，「他們不願意停止核武研究，也不願意承諾不擁有核武器。」

這番言論是川普自宣布行動以來，給出最直接的解釋。不過，這似乎與伊朗政權上週在日內瓦會談前的公開表態相互矛盾。

當時伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）曾在X平台上發文強調，伊朗的基本立場「非常明確」，在任何情況下都不會研發核武，但也不會放棄發展和平核能技術的權利。

目標「斬首」這群殺手 不排除長期作戰

針對此次空襲的預期結果，川普指出，行政團隊希望達成多項目標，其中第一要務就是「斬首」，也就是除掉那整群殺人犯與暴徒，「結果會有很多種，我們可以選擇『速戰速決』或是『長期作戰』的版本。」

至於若伊朗重回談判桌，美國是否會停止攻擊？川普對此並未給出明確答案，僅表示「我不知道」，並補充說如果伊朗能「讓我們滿意」，他會持開放態度，但目前為止「他們一直沒能做到」。

對革命衛隊下最後通牒：投降或面臨死亡

川普在週日下午的視訊演說中，也特別向伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guard）及軍事警察發出最後通牒。他承諾，只要成員願意放下武器投降，將獲得美方的「全面赦免」，反之則將面臨死路一條。

川普強硬表示，「我再次敦促革命衛隊放下武器，否則將面臨死路一條。那絕對會是死路一條，場面絕不會好看。」

向伊朗人民喊話：履行承諾幫你們奪回國家

演說最後，川普將對話對象轉向伊朗人民，敦促他們「把握這個時刻」，勇敢地奪回自己的國家。川普感性表示，「我呼籲所有嚮往自由的伊朗愛國者要勇敢、大膽、展現英雄氣概，奪回你們的國家。美國與你們同在。」

川普強調，他已經履行了幫助伊朗人民的承諾。事實上，當先前伊朗爆發抗議活動時，川普就曾在今年1月於「真實社群」（Truth Social）發文向伊朗民眾喊話，「援助即將到來。」