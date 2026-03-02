丈夫病逝又罹乳癌　枋寮警號召募款幫原鄉婦度難關

▲藍清輝所長將善款交予藍家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東獅子鄉藍姓男子生前遭受病苦折磨，日前過世，而照顧他的妻子也被檢查出罹患癌症，讓原本清寒家庭更是雪上加霜，枋寮警分局員警得知後主動串聯地方善心力量募款5萬2500元，盼助家屬度過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，透過前獅子鄉民代表柳宏忠及草埔村村長李秉勝轉介，得知草埔村一戶清寒家庭正陷入喪葬與醫療雙重壓力。

據悉，73歲藍姓男子長期飽受帕金森氏症、肺炎及腎衰竭等多重疾病折磨，頻繁進出醫院治療。平日由62歲呂姓配偶及46歲女兒悉心照料，尿布、營養補給品與醫療支出龐大，早已壓垮家計，僅靠母女倆打零工勉強維持生活。不料近日藍翁病情惡化辭世，家中頓失支柱。

更令人鼻酸的是，呂婦日前檢查出罹患乳癌，正值抗癌治療艱辛之際，又面臨喪夫之痛，還須籌措喪葬費用，經濟與精神雙重打擊，讓家庭幾近崩潰。

藍清輝所長得知後，除自掏腰包外，也主動協調地方善心人士與巡守隊成員共同響應，集結多名熱心人士力量，合力募得新臺幣5萬2,500元，並於東海派出所內親手將善款交付家屬，盼能暫解燃眉之急，協助家屬順利辦理後事、安心面對後續生活。

分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。