生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今台北往返中東航線6架次續停　仍有1725名旅客受影響

▲▼以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者周湘芸／台北報導

美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東持續關閉領空。阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）均表示，今天往返中東航班持續取消，總計6架次。另根據觀光署截至上午統計，仍約有64團、1725名旅客受影響。

美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東情勢持續升溫，包括杜拜機場及當地酒店均遭到波及，全球多家航空公司陸續暫停或調整中東航線。目前有經營台北航線的阿聯酋航空及阿提哈德航空均取消航班，其中也包括台北直飛中東航線。

阿聯酋航空表示，杜拜當地時間今天下午3時前（台灣時間晚間7時前），所有杜拜機場的原訂班次均停班，其中，阿聯酋今天往返台北4架次也取消。

阿提哈德航班也說，今天台北往返阿布達比2架次仍取消，恢復時間未定。

另外，根據觀光署統計，經洽詢主要辦理國外團體旅遊的旅行社，截至今天上午8時統計，仍約有64團、1725名旅客受影響，已請相關旅行社因應。

觀光署表示，旅客參加旅行社辦理的中東或歐洲團，因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人之事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除行政規費及已支付之必要費用後應將餘款退還旅客；旅客亦得與旅行社協調延後出團或轉團。

觀光署也說，旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第20點規定，所增加之費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取；所減少之費用，應退還旅客。

太子集團「33輛夢幻豪車」開賣！　4大神獸亮相
怒轟伊朗說謊！　美軍公布12大遇襲平民設施
快訊／高雄女墜樓慘死　妹買完早餐聞噩耗淚崩
英法捲入戰火！　歐洲3國怒發聲明
快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消！
快訊／八德路恐怖肇逃！　行人遭車輪爆頭「臟器外露亡」
日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒笑回：全部的人！
川普曝空襲伊朗原因！　承諾「全面赦免」革命衛隊

中東戰爭航班阿聯酋航空阿提哈德航空

