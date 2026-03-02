彰化年後首場「送肉粽」！ 完整路線曝光：這幾條路千萬避開





▲和美鎮將於3月5日深夜舉行送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節才剛過，彰化縣和美鎮將於3月5日深夜11點舉行「送肉粽」儀式，里辦公處近日在網路公告送煞路線，引發地方居民討論，甚至有人擔心孩子晚歸會撞見儀式隊伍，對此，里辦公處回應強調，儀式當晚11點才正式開始，建議民眾盡量提早回家，避開這段時間。

彰化沿海地區特有的「送肉粽」習俗（又稱送吊煞），是為了撫慰輕生亡靈、安定地方人心的傳統儀式。這次的和美場次將在週二深夜登場，里長指出，家屬委由禮儀社辦理，路線從忠孝路出發後，右轉孝倫路，再右轉美寮路，左轉線東路後，一路送往彰化海域化煞，全程以車輛運送。

送肉粽消息在地方社群傳開後，立刻引起在地人關注。有民眾就在網路留言詢問，家中的孩子每週四固定晚回家，路線正好會經過送煞路段，不知道該怎麼辦。對此，里辦公處回應強調，儀式當晚11點才正式開始，建議民眾盡量提早回家，避開這段時間。

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的民間宗教儀式，正式名稱為「送煞」或「送吊煞」，目的在於將上吊輕生者的煞氣，透過科儀繩索與法器，一路引導至海邊或河流出海口送走，以達「亡者安息，生者安心」之效。

