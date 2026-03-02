黃健榮第3度掌舵　恆春基督教醫院70年偏鄉醫療使命再啟航

▲黃健榮再度接任恆基院長。（圖／恆春基督教醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

深耕台灣最南端七十載的恆基醫療財團法人恆春基督教醫院，1日舉行第25任院長就任感恩禮拜，黃健榮第三度接任院長，象徵偏鄉醫療使命的再承擔與再出發。

就任感恩禮拜於1日下午在許燦淵紀念醫療大樓六樓舉行，由黃健榮院長第三度接任院長職務。典禮現場匯聚醫界、教育界、眾教會牧者與在地社區代表，共同見證這所深耕台灣最南端七十年的偏鄉醫院，邁向新階段。

恆春基督教醫院在台灣醫療體系中屬少數特殊案例。作為具基督教背景的非營利財團法人醫院不以盈餘為導向，而是選擇在醫療資源相對匱乏的台灣尾投入服務。除醫療外，亦深耕長照、獨居長者關懷、新移民和弱勢兒少照護，並設有護理之家及社區據點，形成在地整合照護網絡。

相較都會區醫學中心半小時可到達的醫療量能，恆春地區居民前往最近醫學中心往往需兩小時車程起跳。如何縮短城鄉醫療落差，是恆基70年來不變的課題。



黃健榮院長在恆基服務逾30年，早年放棄台北高薪與都會發展機會，選擇長駐偏鄉。前兩任院長期間，面對醫療人才不足、經費壓力和偏鄉人口結構老化等挑戰，持續推動醫療在地化並跨醫療院所合作。此次第三度接任，他強調將深化與在地醫院及醫學中心的夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者能在家鄉獲得近醫學中心水準的照顧，減少被迫遠距轉診的不便及風險。



典禮中，多位貴賓到場祝賀，包括恆春旅遊醫院、南門醫院及醫界專家等，象徵區域醫療合作的重要性。劉伯恩董事長表示，黃院長熟悉偏鄉體系運作，兼具臨床與管理經驗，是在醫療環境艱困之際最適任的人選。



回顧歷史，70年前芬蘭差會首批宣教士來到恆春，發現半島醫療資源極度匱乏，隨即再差派具醫療專業背景的宣教士投入服務，為在地醫療奠定根基。1979年起，由台灣中華醫藥傳道會（路加傳道會前身）接手經營，使命延續至今。從早期的流動診所模式，發展為擁有百名員工、兩棟醫療大樓的社區型醫院，恆基的成長歷程見證偏鄉醫療的韌性堅持。

在高齡化與少子化交織的時代，社區醫院的角色愈發關鍵。黃院長此次第三度接任，是對偏鄉醫療使命的再一次承擔。70週年，恆春基督教醫院將持續以醫療傳愛為本，為縮短城鄉醫療落差、守護台灣最南端的生命健康而努力。