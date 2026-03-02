　
地方 地方焦點

赴萬巒參加宮廟活動卻迷途　內埔暖警親送65歲婦圓願

▲內埔警方帶孔婦宮廟參加活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方帶孔婦宮廟參加活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名65歲婦人日前獨自前往屏東縣萬巒參加宮廟活動，卻因人生地不熟又忘記攜帶手機，在街頭徬徨無助，只好求助內埔警方，員警不僅耐心指路，更擔心其安全，主動陪同前往，最終順利將她送達目的地，讓她很感動。

▲內埔警方帶孔婦宮廟參加活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局萬巒分駐所警員羅家坤，日前下午3時許備勤時，一名老婦人神情焦急走進派出所求助，表示自己迷了路，希望警方協助報路。

經了解，住在來義鄉的65歲孔姓婦人，當天欲前往萬巒鄉中正路段參加一間宮廟活動，但因對當地路況不熟，加上忘記攜帶手機，無法使用導航查詢路線，繞行許久仍找不到方向，只好鼓起勇氣向警方求援。

羅員了解情況後，考量該宮廟位於鄉間小路，周邊鄰近大排水溝，路況較為複雜，擔心孔姓婦人獨自前往恐再度迷途，甚至發生危險，遂主動以巡邏車陪同前往。沿途細心引導，最終順利將婦人安全帶抵活動現場。她對警方熱心協助再三道謝。

內埔警分局長江世宏表示，民眾開車外出前應養成檢查車況的習慣，並留意儀表板警示燈號，避免行車途中發生故障造成危險。若在道路上遇到突發狀況，可立即撥打110報案或前往鄰近派出所尋求協助，警方都會全力提供必要支援，守護用路人安全。

赴萬巒參加宮廟活動卻迷途　內埔暖警親送65歲婦圓願

赴萬巒參加宮廟活動卻迷途　內埔暖警親送65歲婦圓願

赴萬巒參加宮廟活動卻迷途　警親送65歲婦圓願

屏東迷路警方協助宮廟活動安全

