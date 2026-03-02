　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝家姊弟角力只是煙霧彈　傳找「他」選彰化縣長

古稱「半線」的彰化縣2026年底將迎來全新百里侯戰局，誰能攻下八卦山頭入主縣府大位，各界關注。（圖／翻攝自彰化縣政府官方網站）

▲古稱「半線」的彰化縣2026年底將迎來全新百里侯戰局，誰能攻下八卦山頭入主縣府大位，各界關注。（圖／翻攝自彰化縣政府官方網站）

圖文／CTWANT

身為六都之外最大的縣市，彰化縣長王惠美2026年底將8年任滿光榮卸任，她所屬的國民黨在彰化基本盤明明不小，國民黨主席鄭麗文卻一直對六都外的最大縣市彰化縣提名未置可否。消息人士指出，其實近期熱議的彰化藍營謝家姊弟之爭根本是「煙霧彈」，誰能奪下這座「半線」城，背後藏心機。

知情人士透露，儘管台北政壇對南彰立委謝衣鳳較了解，但回到地方勢力謝家仍是以謝典林為政治接班「頭人」，家族又信奉縣長「兩藍一綠緊箍咒」，深信現任的王惠美卸任後藍營接棒難，對也有角逐百里侯實力的謝衣鳳弟弟、現任議長謝典林百般呵護，不能輕易斷送謝典林的政治前途。

於此同時國民黨中央與立法院黨團不時有聲音，要身兼縣黨部主委的立委謝衣鳳「扛」縣長局，謝衣鳳被拱久了也只好放風聲出來「積極協調中」，但這讓謝典林看到非常意外，消息人士直指「他正在下一盤好大的棋，別打壞了啊」，只好在農曆年前一波釋出「豪宅開箱」，搶回輿論對「謝家」的關注主線，以利後續佈局。

那謝典林在布什麼局呢？外傳竟與「場外」的民進黨彰化縣長初選有關。2025年底甫結束的民進黨初選由立委陳素月險勝，但輸的隊友支持者難以服氣，原來是那場初選4人「混戰」之中，立委黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富「本陣」都在彰化市，互相稀釋支持圈「大家都不用玩了」，反觀政治發跡於南彰化員林的陳素月因著地利優勢在民調中險勝，選後看似彼此「停火」，但基層咸認為組織最堅實的邱建富還在暗流湧動。

傳出彰化縣議長謝典林（左）曾在年節期間與民眾黨創黨主席柯文哲（右）磋商彰化縣長「非綠」合作事宜。（圖／報系資料照）

▲傳出彰化縣議長謝典林（左）曾在年節期間與民眾黨創黨主席柯文哲（右）磋商彰化縣長「非綠」合作事宜。（圖／資料照／CTWANT提供）

知情者透露，謝典林已看清事實自己2026年「選不上縣長」，若姊姊謝衣鳳出選縣長，自個的縣議長位置還必須進一步讓出來，「這局最後謝家都不會出選縣長」她篤定地說謝家不打勝率這麼低的仗。

然而，有意「披藍袍」的副縣長洪榮章「銀彈不夠」撐不起鄉鎮市長提名「團體戰」，另一名有意角逐的現任縣府參議柯呈舫53歲相對年輕，一選上又得佔個8年，加上柯的師傅、前縣長卓伯源在縣長任內大降「有線電視」月費讓經營有線電視系統的謝家營收大失血，謝家也意興闌珊。

於此同時，民進黨初選落敗的邱建富仍勤走基層，據傳謝家已經與邱建富取得合作默契，不排除65歲的邱建富義無反顧力拼「只當一屆」以取得謝家及偏藍基層青睞，謝典林農曆年前更進一步透過機要劉坤鱧到台北「帶話」接觸白營，並進一步找民眾黨創黨主席柯文哲的學生馮啟彥請託能見上柯文哲一面，可惜屢屢被民眾黨秘書長周榆修「過濾」掉，直到農曆年間謝典林才與柯文哲透過「拜年」走春名義接上線。

在彰化縣握有綿密基層組織的邱建富（中）在民進黨縣長黨內初選選敗給同僚立委陳素月（左），外傳他將另闢蹊徑，與藍、白廣結善緣徐圖再起。（圖／翻攝自邱建富臉書）

▲在彰化縣握有綿密基層組織的邱建富（中）在民進黨縣長黨內初選選敗給同僚立委陳素月（左），外傳他將另闢蹊徑，與藍、白廣結善緣徐圖再起。（圖／翻攝自邱建富臉書）

消息人士直指，謝典林希望以「非綠大聯盟」合作模式，無論國民黨內部整合出洪榮章或柯呈舫，都會導向和邱建富「再民調一次」，屆時「洪榮章和柯呈舫都拚不過邱建富」，進一步再建請國民黨中央與邱建富合作，以「無黨籍」對上總統賴清德力挺的陳素月。

藍營消息人士證實曾有討論且成真機率不小，其實連黨內搶得兇的新竹縣、宜蘭縣都押了提名期限，但彰化縣提名期程卻仍「靜悄悄」，檯面下積極在「非綠」整合中，晚些將比照嘉義縣鎖定的中選會代理主委吳容輝模式進行「非綠」出擊，除了為謝家解套，還能博得「非綠合作大平台」的美名。

邱建富對此未接聽求證電話，截稿前也未能進一步聯繫；謝典林辦公室則稱請示後再予回應。另台灣民眾黨發言人張彤對此直斥，針對毫無事實基礎、沒頭沒尾的「據傳」實在無從回應，也希望各界基於事實討論而非隨謠言起舞。張彤強調，民眾黨在地方選舉上持續秉持以民為本、政策優先的核心原則努力，任何合作都是基於彼此理念相同進一步攜手為民服務。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

政治熱門新聞

謝家姊弟角力只是煙霧彈　傳找「他」選彰化縣長

周刊王謝衣鳳謝典林邱建富

