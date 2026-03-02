　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中東開戰！國際油價暴漲9%　美股期指慘摔、金價再漲2%

▲▼2025年7月伊朗西南部阿巴丹（Abadan）煉油廠失火。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年7月伊朗西南部阿巴丹（Abadan）煉油廠失火。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

在美國與以色列對伊朗發動襲擊後，全球金融市場在1日晚間（台灣時間2日凌晨）迎來劇烈震盪。受供應鏈中斷恐懼影響，國際油價開盤應聲狂飆9％，而美股期指則全線走跌，市場避險情緒迅速升溫。

根據《商業內幕》、CNBC報導，以下為全球主要資產最新表現：

伊朗最高領袖喪生　國際油價狂飆9%

根據最新行情顯示，市場參與者對戰爭失控的恐懼已達臨界點。截至美東時間1日下午6時41分，美國原油每桶大漲超過8%，報72.57美元；全球基準指標布蘭特原油（Brent）則同步飆升約9%，來到79.41美元。

美、以兩國對伊朗發動的大規模空襲，不僅造成哈米尼死亡，也讓這個石油輸出國組織（OPEC）第四大產油國陷入權力真空，目前尚不清楚最終將由誰掌權。

瑞銀（UBS）分析師派崔柯特（Henri Patricot）在報告中直言，未來幾天的油價關鍵，將取決於伊朗的報復程度，以及全球石油貿易最重要的「咽喉要道」荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的運輸恢復速度。

物流摩擦早已產生　專家憂：全球最深恐懼成真

經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）指出，立即性的價格衝擊已經伴隨新一波供應鏈中斷而來，「這不只是海峽是否實體關閉的問題，物流層面的摩擦早已產生」，他點出保險成本、海上貨運與航空業都已受到重創。巴克萊（Barclays）分析師更將此局勢形容為石油市場的「最深恐懼」。

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）策略師則警告，全球約20%的液化天然氣（LNG）貿易需經過荷莫茲海峽，這使得這場衝突不僅是石油風暴，更是天然氣市場的災難。

通膨警報再響！美股期指重挫、聯準會降息添變數

隨著交易員評估衝突長期化的可能性，美股期貨1日晚間開盤後急挫。雖然部分市場人士認為衝突演變成大規模區域戰爭的機率尚算偏低，但擔憂情緒已開始蔓延。

駿利亨德森（Janus Henderson）多元資產全球主管赫茨（Adam Hetts）表示，不確定性會壓抑投資人情緒，導致全球風險資產承壓，並使美國公債與避險貨幣更具吸引力。他也警告，若油價持續攀升引發全球通膨恐慌，恐怕會大幅降低美國聯準會今年降息的可能性。

避險金價上看5360美元　比特幣反向慘摔

地緣政治動盪再次推升避險資產，金價上漲2%來到每盎司約5360美元，分析師預期中東戰火可能為黃金帶來更大漲幅。相比之下，被視為風險資產的比特幣則表現疲軟，1日晚間重摔約2%，價格回落至6萬5730美元附近。

而在匯市方面，美元指數微升約0.3%。巴克萊分析師認為，在能源價格上漲與避險情緒推動下，美元將持續在局勢升溫中受益。

02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以軍：未來數天將繼續全力打擊伊朗

以軍：未來數天將繼續全力打擊伊朗

美以228展開空襲伊朗行動，確認斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米爾（Eyal Zamir）表示，「戰鬥還將持續數天」，以軍將會盡全力達成目標。

伊朗小學153死　距「革命衛隊基地」僅600m

伊朗小學153死　距「革命衛隊基地」僅600m

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

斬首哈米尼挨批　美駐聯合國大使爆：伊朗想暗殺川普

斬首哈米尼挨批　美駐聯合國大使爆：伊朗想暗殺川普

末代王儲喊話：伊朗人走上街頭抗議　當局應交出政權

末代王儲喊話：伊朗人走上街頭抗議　當局應交出政權

