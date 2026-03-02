電商慘遭2內鬼吸血！偷開免運狂領獎金　貨款變私人小金庫

▲新北某家電商遭內鬼「內外夾攻」私設免運費、竄改收款戶240萬蒸發。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北一間網購平台公司負責直播與訂單的黃姓及陳姓員工，為賺取業績獎金，竟私自將公司蝦皮帳號設定免運及折價券，雖獲利10萬獎金，卻遭公司提告。士林地院審結，黃男依業務侵占罪判刑8月，沒收犯罪所得15萬7916元；陳男依共同背信罪判刑4月，得易科罰金，沒收犯罪所得2萬6000元。全案仍可上訴。

黃男與陳男原為該公司員工，主要負責蝦皮、Yahoo等網路平台的銷售與出貨業務。2人為了衝高業績以獲取獎金，於2019年1月至2020年6月期間，未經公司同意，私自將公司的2個蝦皮帳號設定為網路交易免運費及贈送折價券。此舉雖讓2人順利領到共計10萬餘元的業績獎金，卻導致公司慘遭狂刷，受有高達240萬元的運費鉅額損失。

除了「免運漏洞」外，食髓知味的黃男更進一步將歪腦筋動到公司貨款上。他在2020年1月至6月間，利用職務之便登入公司的Yahoo購物帳號，將銷售撥款帳戶直接改成自己的銀行帳戶，神不知鬼不覺地將6萬1263元貨款中飽私囊。

此外，黃男更直接把公司的蝦皮錢包當成自己的「小金庫」，多次挪用裡面的款項來支付私人網購花費，購買包含PSV遊戲片、智慧手錶、女鞋與健康食品等，總計侵占1萬8873元。整起事件直到公司查帳時才東窗事發，憤而對2人提告。

法院審理時，黃男與陳男對犯行坦承不諱，並已共同賠償公司180萬元（尚欠60萬元未清償）。法官認2人身為員工，竟為獲取業務獎金，利用職務機會損害公司高達240萬元利益，黃男甚至將貨款與錢包款項侵占入己，所為皆不可取。

法官考量2人犯後態度及賠償狀況，依業務侵占罪判處黃男有期徒刑8月，且因其侵占貨款部分未與公司達成和解，不予宣告緩刑，犯罪所得15萬7916元沒收；陳男則依共同背信罪判處有期徒刑4月，如易科罰金以1000元折算1日，犯罪所得2萬6000元沒收。全案仍可上訴。