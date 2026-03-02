　
    • 　
>
國際

伊朗小學遇襲153死！　校舍距「革命衛隊基地」僅600公尺

記者張方瑀／綜合報導

伊朗南部一所學校傳出遭到飛彈襲擊，造成包含孩童在內至少165人死亡。伊朗官員指控這場襲擊是由美國與以色列發動；而自2月28日以來，伊朗全境在空襲中喪生的人數已累計達201人。

飛彈轟炸女校釀165死　距離革命衛隊基地僅600公尺

根據BBC、《衛報》報導，位於伊朗南部的霍爾木茲甘省（Hormozgan province）米納布鎮（Minab）的一所女校遭到三枚飛彈擊中，造成至少165人罹難。

由於伊朗的每週工作日為週六至週四，週五才是唯一的官方休息日，這意味著空襲發生時，校內正有大量師生。

▲▼美以空襲期間，伊朗南部一所女子小學傳出已有148人死亡。（圖／路透）

▲伊朗南部一所女子小學傳出已有165人死亡。（圖／路透）

據悉，該學校距離先前曾被列為攻擊目標的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）基地僅約600公尺。伊朗紅新月會指出，自週六空襲開始以來，全境已造成201人死亡、747人受傷。

伊朗總統痛批「野蠻行徑」　美以軍方反應冷淡

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）憤怒譴責這起事件，稱其為侵略者所犯下的「野蠻行徑」，更是其無數罪行紀錄中「又一頁黑暗的篇章」。

對此，美軍中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）發表聲明表示，美方會嚴肅看待相關報告，並強調「保護平民至關重要，將採取一切預防措施將風險降至最低」。以色列軍方則對此表示，並未察覺以色列國防軍（IDF）在該地區有任何軍事行動。

▲▼美以空襲期間，伊朗南部一所女子小學傳出已有148人死亡。（圖／路透）

▲自週六空襲開始以來，全境已造成201人死亡、747人受傷。（圖／路透）

BBC核實慘烈畫面　國內輿論陷分裂「質疑官方」

BBC已核實多段案發後的現場影片，畫面顯示建築物濃煙滾滾，人群在驚恐尖叫中聚集。然而，由於伊朗政府經常拒絕發給國際媒體簽證，導致外界難以獨立核實確切的死亡人數。

這起校園悲劇也引發伊朗社會激烈討論。一名旅居國外的伊朗人士哀悼，「這場戰爭的首批受害者是40名在米納布喪生的女孩，這就是你們所歡呼的戰爭嗎？」

但另一方面，由於對現行政權的深切不信任，也有民眾將矛頭指向政府，批評即便政權不是直接目標，也該為沒有提供避難所、切斷網路電話以及未發出停課警告負起責任。

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手曝光

