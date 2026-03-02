斬首哈米尼挨批　美駐聯合國大使爆：伊朗想暗殺川普

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列2月28日聯手對德黑蘭發動空襲，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃，引發國際輿論關注。針對外界質疑川普政府違反國際法，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）1日在聯合國安全理事會發言反駁，並指控伊朗曾試圖暗殺美國總統川普。

伊朗多次攻擊美以 甚至試圖暗殺川普

根據白宮在社群平台X發布的發言內容，瓦爾茲表示，「美國完全無法接受這種荒謬又可笑的指控，竟然說美國的行動違反國際法。在過去47年，伊朗政權在各種場合，甚至每一次議會開幕時都在高喊『美國去死！』」

瓦爾茲指出，「這個政權長期以來，不僅試圖消滅以色列，也持續發動殘暴的殺戮行動。他們多次主動攻擊美國和以色列，嚴重違反聯合國憲章，並對整個中東地區的和平與安全造成威脅。」

瓦爾茲並表示，「伊朗甚至試圖暗殺美國總統川普。他們不僅親自動手，也透過代理人掩蓋自己的惡行，私底下作惡，公開卻又裝成受害者。」

美駐聯大使批伊朗屢屢錯失和平談判良機

瓦爾茲強調，伊朗政權的行為已直接威脅美國國家安全，包括美軍人員、海外基地及全球盟友與夥伴。「美國已經盡了力，希望通過談判，用和平方式解決問題，但伊朗卻一再錯失良機。因此，美國與以色列政府密切合作，根據聯合國憲章第51條，採取合法行動回應這些威脅。」

瓦爾茲最後表示，「主席，我想補充一下，你知道今天晚上誰沒有抱怨嗎？是誰沒有搬出所謂『國際法』來挑毛病？你知道現在世界各地街頭正在慶祝的是誰嗎？正是伊朗人民！主席，或許，只是或許，伊朗人民終於有機會真正獲得自由了！」