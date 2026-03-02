末代王儲喊話：伊朗人走上街頭抗議　當局應交出政權

▲流亡美國的伊朗王室末代王儲巴勒維公開發聲。（圖／翻攝X@PahlaviReza）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列持續對伊朗展開大規模空襲之際，流亡海外的伊朗末代國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）1日敦促伊朗民眾每晚走上街頭抗議，推翻現行政府，並呼籲「剩餘的官員」不流血交出政權。

末代國王之子公開喊話推翻政府

法新社報導，現居美國的巴勒維表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已於開戰首日遭擊斃，象徵當前政權正「瀕臨滅亡」。

65歲的巴勒維在美國與以色列攻擊伊朗第2天於社群平台X發文指出，「我要求各位，在確保自身安全的情況下，以每晚高喊口號的方式，表達對這個伊斯蘭共和國潰敗的滿意與支持，並高聲喊出你們對伊朗未來的訴求。」他強調，「我的力量來自於你們的力量和支持。」

呼籲不流血交出政權

他並呼籲「這個恐怖共和國剩餘的官員」不流血交出政權，同時向海外伊朗人喊話，希望他們加大力道聲援推翻政府的行動。他寫道，「迫使全世界聽見伊朗人民對這場人道主義干預的支持，以及我們對這個政權徹底垮臺的訴求。」

報導指出，這場戰事已對伊朗神權政府造成重大衝擊，哈米尼及多名高層領導人遭擊斃；不過伊朗反對派陣營內部仍存在分歧。巴勒維因公開表態支持以色列而受到批評，2023年高調訪問以色列更使整合反對勢力的努力受挫；此外，他至今未與父親過去的專制統治劃清界線。