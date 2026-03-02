　
國際

川普：對伊朗軍事行動可能持續4周

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普1日表示，他預期對伊朗的軍事行動將持續約4周。美國與以色列的襲擊已造成伊朗最高領袖喪命，並重創其防禦能力。

伊朗實力不弱　美以軍事行動預期持續4周

法新社報導，川普接受英國《每日郵報》（Daily Mail）訪問時說，「這一直都是個4周流程，我們認為大約會持續4周左右。」他表示，「它實力強大，是個大國，會進行4周，或是更短。」

在五角大廈首度宣布對伊朗軍事行動中有美軍陣亡後，川普受訪表示，戰爭中出現傷亡是可以預期的。五角大廈稍早宣布有3名美軍士兵在行動中殉職；川普接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時說，「我們有3位（陣亡），我們早有預期會有傷亡，不過最後這對世界來說會意義重大。」

《每日郵報》指出，川普表示，他今天已與巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、約旦以及「其他幾位」領袖通話。

川普：將在適當時候與殉職軍人家屬見面

川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）受訪，預計稍晚返回華府。他說，團隊已與殉職軍人家屬聯繫，「我會在適當的時候與他們的家屬見面。」

他並表示，當陣亡軍人遺體運回美國時，可能會親自前往德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）參加儀式，或邀請家屬前往白宮。

02/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／上班快改道！　國1「4車追撞」塞爆
宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定
川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」
亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的
斬首哈米尼挨批　美駐聯合國大使爆：伊朗想暗殺川普
回到秋冬！　明冷空氣一波波南下
說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普伊朗北美要聞

