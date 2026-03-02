川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人　將與德黑蘭對話

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普1日表示，美國與以色列的轟炸已造成伊朗48名領導人喪生，形容攻勢「非常正面」，並稱行動成果超乎外界想像。

川普：一舉殲滅48位伊朗領導人

法新社報導，川普接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時說，「沒有人能夠相信我們取得的成就，一次就殲滅48位領導人，而且攻勢進展非常迅速。」他宣稱，這場目標在於推翻伊斯蘭共和國領導層並摧毀其軍事力量的戰事已經大獲全勝。伊朗方面已證實最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡。

川普在另一場接受CNBC專訪時表示，「我們這是在盡責，不只是為自己，也為全世界，而且一切進度超前。目前情勢發展非常正面、非常正面。」

美軍目前3死5重傷

在專訪播出後，美軍首度公布傷亡情況。美軍中央司令部（CENTCOM）指出，已有3名未公布身分的美軍陣亡、5人重傷，另有數人輕傷。中央司令部並宣布，美軍已在阿曼灣（Gulf of Oman）一處碼頭擊沉一艘伊朗軍艦。

川普：將與伊朗領導人對話

川普同日表示，他將「與伊朗領導人對話」，但未說明時機。他接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時說，「他們想談，我已經同意，所以我會跟他們談。他們早該這麼做。」當時美國與以色列對伊朗的軍事行動已進入第2天。

被問及會談可能時間時，川普回應，「我不能告訴你。」他未具體說明將與哪一位伊朗領導人對話。

川普並談到過去與美國和西方國家有往來的伊朗高層時表示，「那些人現在大部分都已經不在了。」他說，「我們過去接觸的一些人，現在也不在了，因為那是一次重大打擊。」並補充，「他們早該這麼做，他們本來可以達成協議，早該如此。他們太自作聰明了。」