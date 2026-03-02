　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

▲首波春雨各地累積雨量，以及周二元宵節起冷空氣一波波南下。（點圖可放大／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，周二元宵節起冷空氣一波波南下，元宵節冷空氣報到，濕涼感覺會持續一段時間，有點回到秋冬的感覺，台南以北及宜蘭低溫14~17度；目前來看，周五另一波鋒面及冷空氣又要南下影響了。

首波春雨以山區最明顯

「觀氣象看天氣」臉書提到，首波春雨於228連假影響，累計3天降水以山區最為明顯，其次是苗栗以北平地及花東，3日累積雨量最多為台東長濱再來山達100毫米，中北部山區也有40-50毫米雨量，南部山區則相對較少，累積10-30毫米。

「觀氣象看天氣」說，水利署也利用此次春雨，對部分水庫實施人工降雨，使目前中部以南降到約5成蓄水量的水庫稍作進補。

周二起一波波冷空氣南下

文中提醒，周二元宵節冷空氣報到，濕涼感覺會持續一段時間，有點回到秋冬的感覺，台南以北及宜蘭低溫14~17度（白天偏涼）、高屏及花東17~19度（無雨時悶熱）。

文中指出，周二至周四華南雲雨區持續東移影響，台灣天氣依舊不太穩定，全天依舊偏涼；目前來看周五另一波鋒面及冷空氣又要南下影響了，至於周五那波冷空氣，中南部是否轉乾？還要再觀察。

該粉專表示，玉山在2月28日，由於水氣與溫度配合有出現降雪情況；周二起幾天全台3500公尺以上山區，若水氣及溫度配合良好依舊就有降雪可能，可以稍微留意。

02/27 全台詐欺最新數據

周二就是元宵節，氣象專家林得恩表示，周二氣溫溜滑梯式下降，跟前一天落差10度；周二、周三全台降雨機會增高，西半部留意有局部較大雨勢發生。

