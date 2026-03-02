2026兩會／兩會將啟動　十五五規劃、人事異動成觀察重點

▲北京人民大會堂。（圖／ETtoday資料照）

記者陳冠宇／北京報導

2026年大陸十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議（即兩會），將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。每年兩會重頭戲之一，是總理作《政府工作報告》，可供外界一窺當年的經濟、民生、外交等政策安排。至於今年，「十五五規劃」與人事異動成為兩項值得觀察的重點。

經濟目標「保五」成懸念 十五五亟欲突破「卡脖子」

今年人大最受矚目的議程之一，莫過於審查「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案」（簡稱「十五五規劃」綱要草案）。2026年是「十五五規劃」的開局之年，在全球經濟成長疲乏、大陸內需不振、中美關稅戰與科技戰前景未明之際，大陸如何擘畫今後五年經濟藍圖，備受矚目。

此前的「十五五規劃」建議提到，要「加快高水平科技自立自強」。有分析認為，大陸將聚焦關鍵核心技術突破，特別在半導體、人工智慧（AI）、量子科技等「卡脖子」領域加速攻關，同時推動傳統產業智慧化、數位化轉型，支撐現代產業體系建設。

其次，今年政府工作報告中如何設定國內生產毛額（GDP）成長率，也是一大懸念。大陸去年將GDP增速目標定在「5％左右」，最終成績剛好為5％、優於市場預期。

不過，根據世界銀行今年初《全球經濟展望》報告，大陸2026年成長率預計為4.4％；國際貨幣基金（IMF）2月中旬，則維持對今年經濟成長4.5％的預期。換言之，大陸今年GDP成長可能難以「保五」，而政府工作報告對此如何表述，將攸關市場信心與未來政策導向。

▲張又俠。（圖／路透社）

張又俠劉振立落馬 高層人事異動成焦點

今年1月24日，大陸國防部宣布，中共中央政治局委員、軍委副主席張又俠和中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立因涉嫌「嚴重違紀違法」，正在接受審查調查。對於中共軍方整肅運動的持續，令外界感到震驚。

就在兩會開幕前，更多人事消息遭到披露。2月25日，大陸全國人大常委會發布公報，宣佈中央軍委前副主席何衛東、中央軍委政治工作部前常務副主任何宏軍、中央軍委訓練管理部前部長王鵬、中央軍委政法委員會前書記王仁華、武警部隊前政治委員張紅兵等5人因「涉嫌嚴重違紀違法」，在2025年10月至12月期間被罷免全國人大代表資格。

2月26日，全國人大常委員會發布公告，宣佈罷免19位第十四屆全國人民代表大會代表職務，其中包括9名解放軍將領，包括海軍前司令員沈金龍、海軍前政委秦生祥、空軍前政委于忠福、陸軍前司令員李橋銘、信息支援部隊前政委李偉5名上將，以及1名中將和3名少將。

值得注意的是，前述人事異動尚不含張又俠、劉振立，兩會期間是否進一步撤銷兩人職務，或有新的將領遞補，都成為外界關注焦點。據報導，十四屆全國人大代表大會目前有2878名代表，較最初時減少近100人。

▲川普與習近平去年10月在韓國釜山會晤。（圖／翻攝新華社）

涉外涉台軍費 政府工作報告見真章

按照慣例，兩岸及外交議題並非政府工作報告的重點，但仍可一探政策風向。在中美關稅戰暫時緩解之際，雙邊高層的互動持續增加，美國總統川普也預計於3月底4月初訪問大陸。本次政府工作報告如何闡述對外關係，以及外長記者會如何回應對美關係、伊朗衝突，將是重要看點。

涉台方面，去年政府工作報告中，新增「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」表述；今年對台工作會議則重提「兩岸一家親」。今年預期有國民黨主席鄭麗文訪問北京、國父孫中山先生誕辰160周年等涉台活動，兩會是否提出具新意的對台論述，值得注意。

隨著地緣政治快速變動，各國紛紛增加軍事預算。大陸2025年軍費預算為1.78兆元人民幣，年增7.2％，增幅與前一年持平。這是自2022年以來，大陸軍費預算增幅連續四年超過7％。隨著南海問題緊張、中日不睦等，今年軍事預算增幅是否再提升，也即將揭曉。

據兩會新聞中心消息，目前已有3000多名中外記者報名採訪，其中大陸境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。