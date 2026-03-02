說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手曝光

▲美國總統川普下令空襲伊朗，背後有2個國家推動。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

《華盛頓郵報》引述多名知情人士報導，美國向伊朗發動攻擊，是以色列與沙烏地阿拉伯數週積極遊說才做出決定。儘管美國情報評估認為，伊朗對美國及中東並無迫在眉睫的威脅，但2大盟友持續施壓，促使美國總統川普2月28日下令動武。

綜合外媒指出，美軍與以色列部隊聯手鎖定伊朗領導層與軍事目標，行動初期即造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名高層官員喪生。川普事後在自家的社群平台Truth Social宣布，空襲將持續進行，直到達成中東和平目標。

沙國王儲私下促動武 公開場合挺外交

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）雖然在公開場合支持美國以外交手段解決危機，過去1個月內卻曾多次私下致電川普，建議美國應該對伊朗採取軍事行動。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也不斷公開呼籲華府打擊伊朗，稱伊朗對以色列的安全與生存構成威脅。

在以、沙推動美國向伊朗動武之際，美國特使美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）正在跟伊朗官員就核武與飛彈計畫進行協商，兩人2月底才跟伊朗代表在瑞士完成會談。一名美國政府高層官員表示，美方結束談判時認為，伊朗在鈾濃縮議題上避重就輕，意在保留未來製造核武的能力。

儘管沙國曾在王儲與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話後聲明，不允許沙國領空或領土被用於攻擊伊朗，但知情人士指出，穆罕默德．沙爾曼私下向美方警告，若此時不動手，伊朗勢力將更加壯大。

伊朗報復 局勢仍待觀察

美國首波攻擊後，伊朗對沙烏地阿拉伯展開報復行動。沙烏地阿拉伯發表聲明譴責伊朗，並呼籲國際社會展開必要的措施應對。

儘管川普聲稱，對伊朗的軍事行動進展順利，但川普是否能僅憑空襲就實現政治目的，包含在伊朗建立新的政權，外界仍在持續關注。