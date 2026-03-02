　
美國爆發示威！多地怒吼反戰　白宮外湧抗議人潮

▲▼美國華盛頓特區，以色列和美國對伊朗發動空襲後，美國民眾在白宮外舉行反戰抗議集會遊行。（圖／路透）

▲美國華盛頓特區，民眾在白宮外舉行反戰抗議集會遊行，反對美軍再度介入中東。（圖／路透，下同）

文／中央社

伊朗最高領袖哈米尼命喪美國與以色列發動的空襲，在這項消息傳開之際，白宮外及紐約時報廣場（Times Square）等美國多地都有抗議者聚集，表達他們反對美軍介入中東的立場。

英國「衛報」（The Guardian）報導，包括全國美籍伊朗人理事會（National Iranian American Council）、人民論壇（The People’s Forum）、巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）在內，數個左翼團體組成聯盟，在美國發起多場抗議活動。

該聯盟列出昨天的「緊急抗議」地點還包括亞特蘭大、巴爾的摩、波士頓、芝加哥、辛辛那提、丹佛、拉斯維加斯、洛杉磯、邁阿密、明尼阿波利斯等。

▲▼美國華盛頓特區，以色列和美國對伊朗發動空襲後，美國民眾在白宮外舉行反戰抗議集會遊行。（圖／路透）

一名抗議者強生（Sue Johnson）告訴衛報：「這並沒有得到國會批准，所以（美國總統）川普（Donald Trump）是自作主張，這使他變成法西斯主義者，讓這個國家變成法西斯國家。」

來自紐約布魯克林（Brooklyn）的48歲抗議者柯頓（Willie Cotton）則說，儘管他不認為讓伊朗擁有核武符合美國利益，「但我反對美國轟炸」。

他表示：「我支持（在伊朗的）示威活動，也支持被那裡的政權殺害的數千人。但美國介入伊朗不是要幫助他們，也不是為了造福當地，而是為了自身利益及目標。」

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，美國與以色列空襲伊朗，「標誌一場非法侵略戰爭的災難性升級」。他說：「轟炸城市，殺害平民，開闢新的戰場。美國人民不希望看到這種情況。他們不希望發動另一場戰爭來追求（伊朗）政權更迭。」

▲▼美國華盛頓特區，以色列和美國對伊朗發動空襲後，美國民眾在白宮外舉行反戰抗議集會遊行。（圖／路透）

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，芝加哥的聯邦廣場（Federal Plaza）也有逾百人聚集，表達他們反對美國及以色列軍事打擊伊朗，擔心此舉可能引發進一步衝突。

抗議者塔羅赫（Ali Tarokh）說：「訊息很簡單─停止這場戰爭。」

根據衛報，今天較小型的美國城市也將舉行抗議，包括紐約州阿爾巴尼（Albany）、維吉尼亞州艾倫斯堡（Ellensburg）、田納西州查塔努加（Chattanooga）、愛荷華州狄科拉（Decorah）、佛羅里達州蓋恩斯維爾（Gainesville），以及密蘇里州的春田（Springfield）等。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）也加入多位民主黨籍議員的行列，要求國會立刻行動，結束川普違憲對伊朗動用軍事武力的行徑。

民主黨籍伊利諾州聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）接受CBS News訪問時說：「我非常關切川普總統再次違背他對美國人民的承諾。他說過要讓我們脫離無止盡的戰爭，現在卻不是這樣。他讓美國人的性命與國家安全處於危險之中。」

達克沃斯表示，她與伊朗人民一同慶祝最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被扳倒，但憂心川普政府可能缺乏讓伊朗穩定的長期計畫。

她說，最終美國可能會派兵進入伊朗、成為伊朗政權代理人的攻擊目標，抑或是總統會轉彎，選擇與伊朗既有機構合作。

美國國會預計討論限制總統戰爭權力的決議案，達克沃斯表態支持。但如果無法在國會湊足足夠票數來推翻總統否決，決議不太可能生效。

02/27 全台詐欺最新數據

ET快訊
伊朗「賈馬蘭級」護衛艦　遭美軍擊沉
伊朗發射4枚飛彈打航母　美軍回擊：根本沒中
美國中央司令部：空襲伊朗有3士兵陣亡、5人受傷

