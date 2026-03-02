　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／陸「十五五」開局年　穩增長考驗下力拚科技自主

▲▼中國大陸兩會,政協,人大。（圖／路透社）

▲大陸全國兩會即將召開。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

2026年中國大陸全國兩會即將登場，適逢「十五五」規劃（2026－2030年）開局之年，外界關注北京將如何在穩增長壓力仍存的情況下，尋求科技自主的突破，為未來五年經濟發展路線定調。隨著內需修復步調不一、房地產市場仍在調整，以及外部經貿與科技環境變數未解，本次兩會也被視為觀察大陸經濟重心轉向的重要窗口。

根據「十五五」規劃綱要草案，「十五五」時期經濟社會發展的重要目標為「高質量發展取得顯著成效」與「科技自立自強水平大幅提高」。這顯示科技自主已被納入未來五年的核心發展任務，與經濟轉型升級並列為頂層設計重點。

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

外部環境方面，美中經貿摩擦與關稅措施延續，加上對半導體與高端製程設備的出口限制，使科技供應鏈安全成為長期議題。外界普遍認為，科技自立自強被寫入「十五五」規劃，既是因應外部壓力的制度回應，也被寄望成為重塑經濟動能的重要抓手。

可以預見的是，未來五年，人工智慧、高端製造、新能源與數位經濟等領域，料將持續獲得政策與資源傾斜。

▲▼中美關稅戰,中國大陸義烏工廠。（圖／路透社）

不過，在科技攻堅與產業升級提速之際，穩增長仍是現實課題。市場預期，2026年中國大陸經濟成長目標可能落在約4.5%至5%左右區間，延續近年「中高速」增長基調。

一方面需透過財政政策與專項債工具穩住基建與投資基本盤，另一方面則須提振消費與民間投資信心。如何在控制地方債務風險與維持經濟動能之間取得平衡，成為政策操作的關鍵。

在結構層面上，「高質量發展」與「科技自立自強」並列為「十五五」前兩項目標，意味未來經濟動能的培育將更倚重全要素生產率提升，而非單純擴大投資規模。這也顯示，北京在穩住短期增長的同時，正試圖透過科技創新改寫成長結構。

▲▼中美關稅戰,中國大陸義烏工廠。（圖／路透社）

另方面，在關稅與科技限制持續存在的背景下，供應鏈自主化與區域產業鏈重組趨勢料將延續。隨著關鍵技術被納入長期規劃，相關資源配置與產業政策導向可能更具戰略性，並影響外資布局與對外經貿互動方向。如何在強化自主能力與維持對外開放之間取得平衡，避免市場對去全球化疑慮升高，同樣將成為政策考驗。

整體而言，2026年兩會不僅是年度經濟目標的公布場合，更被視為「十五五」發展邏輯轉向的起點。在關稅與科技壓力未解、穩增長需求仍在的情勢下，北京如何在推進科技自立自強的同時穩住經濟基本盤，並為未來五年培育新的成長動能，勢將成為觀察中國經濟走向的核心指標。

▲▼2025大陸兩會,人大開幕,國務院總理李。（圖／路透社）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

習近平主持政治局會議　討論「十五五」規劃

習近平主持政治局會議　討論「十五五」規劃

中共中央政治局27日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第四次會議審查的「十五五」規劃綱要草案稿，及審議的政府工作報告稿。中共中央總書記習近平主持會議。

陸31省份揭2026經濟成長率目標 西藏設定7％最高...7省不低於5％

陸31省份揭2026經濟成長率目標 西藏設定7％最高...7省不低於5％

中共中央統戰部召開「從嚴治黨」工作會議

中共中央統戰部召開「從嚴治黨」工作會議

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸明年全國兩會3月4、5日登場　人大將審議三部重要法律案

陸明年全國兩會3月4、5日登場　人大將審議三部重要法律案

關鍵字：

十五五全國兩會經濟增長科技自主

讀者迴響

