猛男健身「吸不到氣」險喪命！蘇一峰曝原因：用藥時機錯了

▲胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享，一名熱愛健身的中年男性，運動後常出現吸不到空氣、幾近昏倒的情況。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享，一名熱愛健身的中年男性，運動後常出現吸不到空氣、幾近昏倒的情況，雖被診斷為氣喘，但使用藥物後症狀仍反覆發作。蘇一峰醫師表示，該名患者其實屬於「運動誘發氣喘」，只需調整用藥時機，在運動前先吸入氣管擴張劑，症狀便大幅改善。

蘇一峰指出，這名男子每次在健身房激烈運動後，就會出現強烈缺氧感，即使趕快吸氣喘藥物，瀕臨死亡的缺氧感讓他產生極大恐懼。雖曾被不同醫師診斷為氣喘或過度換氣症候群，可是用藥還是一直會發作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇醫師說明，「運動誘發氣喘（exercise-induced asthma）」是劇烈運動時因換氣，造成吸入乾冷空氣，誘發氣喘發作；加上運動造成身體輕微發炎與脫水反應，也可能誘發氣喘。

蘇醫師建議，最好的預防發法就是激烈運動前先吸入氣管擴張劑，不要等發作後才用藥。

蘇一峰表示，該名患者改為運動前使用藥物後，回診時透露症狀明顯改善，運動後吸不到氣的情形完全消失了。他提醒，若屬運動誘發氣喘，發作後才用藥已經來不及，治療效果較差，關鍵在於事前預防。



更多鏡週刊報導

后里馬場馬戲團意外！15歲少年從4公尺高墜落送醫

快去加油！受國際情勢影響 明起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

3/5翻身轉運！驚蟄遇天赦日 拜虎爺旺財又化小人