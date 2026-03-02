▲「馬」上旺！北捷春節開運攻略登場，上車沾財氣下車帶好運。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

春節喜氣爆棚，搭乘台北捷運也能解鎖專屬開運攻略，讓你好運「馬」上來！踏進板南線特上好運列車，整節車廂瞬間被滿滿喜慶紅包圍，從手拉環、車門貼到地面的「黃金路」，視覺超有感、財氣超到位，讓你一上車先沾財氣，下車自帶好運，通勤都能儀式感滿滿。

▲▼板南線車廂化身特上好運列車，整節車廂瞬間被滿滿喜慶紅包圍。（圖／記者姜國輝攝，下同）



熟悉的麥香最對味！麥香進駐板南線列車，車廂換上繽紛新年裝扮，把滿滿祝福一路送進通勤日常，在嶄新的一年裡，陪伴民眾用最熟悉的味道，邁向新年好滋味。

▲▼麥香進駐板南線列車，把滿滿祝福一路送進通勤日常。



九把刀醞釀多年、耗資三億台幣打造的春節賀歲動作電影《功夫》，快車肉乾跨界推出聯名系列禮盒，將道地台式肉乾結合熱血功夫魂，主打「拳拳到肉」的過癮美味對決，讓拜年不只拼氣勢，更拼真功夫，年節送禮多了話題也更有看頭。

▲▼快車肉乾跨界與電影《功夫》推出聯名系列禮盒，將道地台式肉乾結合熱血功夫魂。



過年少不了新衣新鞋加持！New Balance雙代言人楊祐寧、許瑋甯在市政府站演繹新春穿搭，把年味直接拉滿；中山站整排壁貼搭配鏡面巧思設計，一秒升級成潮男潮女的OOTD打卡牆，通勤途中也能拍出時尚大片。

▲New Balance雙代言人楊祐寧、許瑋甯在市政府站演繹新春穿搭。



▲中山站整排壁貼搭配鏡面巧思設計，一秒升級成潮男潮女的OOTD打卡牆。



情人節禮物還沒頭緒？Pandora在市政府站幫你「解鎖答案」，粉色拱門將出口打造成夢幻禮物盒，讓經過的通勤族都能沉浸在粉紅泡泡裡。過年加碼怎能少了刮刮樂？近期幸福滿滿的陳漢典現身市政府站，大紅電視牆喜氣爆棚，路過先沾沾好運，再順手試試手氣，為新年財運加溫。

▲過年加碼怎能少了刮刮樂？近期幸福滿滿的陳漢典現身市政府站。

不想出門人擠人？在家也能嗨翻假期！《蔚藍星球：國王很忙》攜手白爛貓家族熱鬧登場，新春限定活動火力全開，玩家只要登入、完成任務，就能入手專屬限定造型，Fun肆開玩、過年不無聊。來到台北車站，《SD鋼彈G世代永恆》廣告強勢吸睛，經典鋼彈回歸搭配全新內容更新與熟悉配樂，老粉一聽就超有感，情懷瞬間拉滿。

▲《蔚藍星球：國王很忙》攜手白爛貓家族熱鬧登場，新春限定活動火力全開。



搭乘機捷同樣驚喜連連，熟悉的藥盒竟然出現在手拉環上！普拿疼創意進駐機捷車廂，把經典包裝化身日常互動裝置，乘客一抬手就有巧思，幽默設計讓通勤路多了幾分趣味與吸睛亮點。

▲普拿疼創意進駐機捷車廂，把經典包裝化身日常互動裝置。

搭高鐵也能接收滿滿新春能量，左營站一出站，女神舒華與男神梁朝偉映入眼簾，SKECHERS推出「飛馬奔騰」新春限定系列，以跨世代代言陣容詮釋風格碰撞，為新年注入全新時尚動能。從台北捷運、機捷一路延伸到高鐵站，處處洋溢濃濃年味，讓通勤不只是移動，更像一場開運儀式，走到哪裡，都把好運帶回家。

▼搭高鐵也能接收滿滿新春能量，左營站一出站，女神舒華與男神梁朝偉映入眼簾。

