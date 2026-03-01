油輪試圖通過荷莫茲海峽「被伊朗擊沉」！數百船隻停錨波斯灣

▲一艘油輪試圖經過荷莫茲海峽，被伊朗擊沉。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

在美國與以色列對伊朗發動空襲後，波斯灣局勢急遽升溫，一艘油輪試圖通過荷莫茲海峽時，受到伊朗軍隊襲擊。根據航運追蹤數據，至少150艘原油與液化天然氣運輸船已在荷莫茲海峽外開闊水域停泊，另有數十艘船隻停留在海峽另一側，顯示航運活動明顯受影響。

多國專屬經濟區現船群

伊朗國家電視台（IRIB）報導稱，一艘油輪無視官方警告，試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗軍隊隨後進行襲擊，目前已經沉沒。

事件發生後，路透社根據MarineTraffic船舶追蹤平台數據估算，油輪集中於伊拉克、沙烏地阿拉伯與卡達等主要能源出口國沿岸水域，部分停留在科威特與阿聯等國的專屬經濟（EEZ）區內。另有數十艘貨船也分散停泊於不同區域。

荷莫茲海峽為全球能源運輸命脈，約占全球20％石油供應通過此處，同時承載大量卡達液化天然氣出口，一旦受阻，勢將衝擊國際能源市場。

此外，數據指出，至少還有約100艘油輪停泊於海峽之外，包括阿聯與阿曼沿岸及錨地，同時亦有數十艘貨船停靠。

業者暫停航運 官方未證實封鎖

貿易消息人士指出，多家油輪船東與能源公司在空襲後暫停經由荷莫茲海峽的運輸，伊朗方面亦宣稱已關閉航道。不過，美國海軍主導的聯合海事資訊中心（Joint Maritime Information Center）表示，尚未收到任何正式暫停通行的國際通知。

該中心同時提醒，航行船隻應預期區域內海軍活動增加、防護措施升級、可能透過VHF頻道呼叫查詢、海峽外錨地壅塞，以及保險市場出現波動。