伊朗報復狂炸波斯灣多國　阿曼首度遭空襲港口起火

記者趙蔡州／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼被美以聯合空襲身亡後，德黑蘭當局接連2天展開報復攻擊，波斯灣地區許多國家的首都都遭到空襲，像是阿拉伯聯合大公國首都阿布達比、第一大城杜拜、卡達首都杜哈等地均傳出爆炸聲，阿曼1日也首次成為伊朗的攻擊目標。

Visuals of Iranian drones striking Oman's strategic Duqm portpic.twitter.com/4wsOll2qVs — Yew's Finest (@FinestYew) March 1, 2026

根據路透社報導，阿布達比官方媒體辦公室（Abu Dhabi Media Office ）表示，一架被攔截的伊朗無人機墜落後，碎片砸中阿布達比知名的阿提哈德塔（Etihad Towers），造成一名女性與一名兒童受傷送醫，爆炸發生的巨大聲響，附近許多城市都能聽見爆炸聲

杜拜機場與地標受波及 港口起火

杜拜方面，阿布達比官方媒體辦公室也表示，兩架遭攔截的無人機碎片墜落，擊中兩棟民宅，事故造成2人受傷，杜拜國際機場、地標帆船酒店與棕櫚島也因空襲遭受不同程度的破壞。

港口方面，傑貝阿里港一處泊位遭飛彈殘骸擊中引發火災，現場一度竄出濃煙。

▲阿曼1日首度被伊朗攻擊。（圖／翻攝自X平台）

阿曼首度遇襲 商港與油輪遭攻擊

阿曼2月28日原未受到戰火波及，不過3月1日伊朗報復行動擴大，阿曼也首次遭到伊朗的無人機攻擊。阿曼海事安全中心表示，位在阿拉伯海沿岸的杜庫姆商港遭2架無人機襲擊，其中一架擊中工人宿舍，造成1名工人受傷，另一架墜落在燃料儲存區附近，未進一步擴大災情。

此外，一艘懸掛帛琉旗的油輪在穆桑達姆半島外海遭擊中，船上20名船員事發後均平安撤離。