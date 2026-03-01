　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

整合全市40分館學生公共服務預約申請　桃園市3/1日正式上線

▲桃園市整合全市40分館學生公共服務預約申請

▲桃園市整合全市40分館學生公共服務預約申請。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升學生公共服務報名便利性及行政管理效率，桃園市立圖書館自1日起，正式推出升級版「學生公共服務」線上預約申請服務，整合全市12行政區總館暨所屬40分館學生公共服務報名管道，提供國、高中生、自學團體等即時且便利的學生公共服務預約申請平台。

桃園市立圖書館表示，過往學生須分別至各分館查詢與登記公共服務時段，對學生與家長而言較為不便。本次系統升級後，所有分館之服務時段統一於桃園市立圖書館官方網站公布，學生可透過總館官網單一入口，即時查詢全市各分館開放名額並完成線上預約申請，大幅節省搜尋與報名時間。

▲桃園市整合全市40分館學生公共服務預約申請

▲桃園市整合全市40分館學生公共服務預約申請。（圖／市府提供）

新系統採「每季」事先預約制，於每年3月1日、6月1日、9月1日及 12 月 1 日，開放下一季公共服務時段預約申請，額滿為止。透過預約機制，協助學生提早規劃服務時程，妥善安排學習與公共服務時間。

同時，系統亦新增服勤前提醒通知與線上取消功能，提醒學生依時到館服務，或於臨時狀況發生時即時取消，確保公共服務資源有效運用，避免名額浪費。此外，桃園市立圖書館同步強化學生公共服務管理機制，透過系統化管理，協助各分館即時掌握服務執行情形，維護服務秩序與公平性，並引導學生培養守時、負責的公共服務態度。

本次新系統啟用首波將開放 115 年 4 月至 6 月學生公共服務時段，並於 3 月 1 日上午 9 時起受理報名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／伊朗「賈馬蘭級」護衛艦　遭美軍擊沉
快訊／伊朗發射4枚飛彈打航母　美軍回擊：根本沒中
快訊／美國中央司令部：空襲伊朗有3士兵陣亡、5人受傷
杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況
快訊／伊朗發射4枚飛彈　攻擊美軍航母
中東戰火牽連！「天光號」油輪遭不明攻擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

整合全市40分館學生公共服務預約申請　桃園市3/1日正式上線

龍潭元宵迎古董接財神　蘇俊賓手繪花燈助攻龍潭燈會

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

新北新春就博會3／3登場　54企業釋出1500職缺搶人才

春暖妝點春色！新北街頭百花齊放　四季秋海棠喜迎賓

新北土城三元宮慶元宵登場　侯友宜參香發福袋送祝福

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市　限量鴨鴨小提燈秒殺

桃園新屋楊梅交通大改善　中華南路拓寬至15米

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

7旬翁騎三輪車體力透支癱坐橋邊　內埔警遞水救援

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

在大斜坡化身幫推超人　喘到一半阿北突然掏錢

整合全市40分館學生公共服務預約申請　桃園市3/1日正式上線

龍潭元宵迎古董接財神　蘇俊賓手繪花燈助攻龍潭燈會

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

新北新春就博會3／3登場　54企業釋出1500職缺搶人才

春暖妝點春色！新北街頭百花齊放　四季秋海棠喜迎賓

新北土城三元宮慶元宵登場　侯友宜參香發福袋送祝福

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市　限量鴨鴨小提燈秒殺

桃園新屋楊梅交通大改善　中華南路拓寬至15米

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

7旬翁騎三輪車體力透支癱坐橋邊　內埔警遞水救援

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

快訊／伊朗「賈馬蘭級」護衛艦遭擊沉！美國中央司令部：放下武器並棄船

快訊／伊朗稱向美航母「林肯號」發射4飛彈　美軍回擊：根本沒中

快訊／美國中央司令部：空襲伊朗有3士兵陣亡、5人受傷

女星原定「杜拜轉機到開羅」幸運逃過！　機場遭炸嘆：收起期待

陸車廠推皮卡概念車「搭載插電式柴油動力」！鎖定澳洲雙廂越野市場

桃園燈會5天突破65萬人次　228連假滿滿「今年主燈秀超震撼」

快訊／伊朗向美航母「林肯號」發射4飛彈：這將成為侵略者的墳場

整合全市40分館學生公共服務預約申請　桃園市3/1日正式上線

攻堅全固態電池！中原大學教授劉偉仁　榮獲國科會傑出研究獎

安成宰遇上張員瑛也沒轍！　「清淡」義大利麵獲判生存

地方熱門新聞

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

桃園228追思　張善政籲珍惜民主和平

在地月桃假莖纖維材料技術創新局

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導把防災觀念一起點亮

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

林口竹林山寺櫻花盛開　粉色成春日賞櫻熱點

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

311海嘯提琴來台演奏希望樂章

更多熱門

相關新聞

身價6億女民代超迷信　獨子找嘸對象無奈

身價6億女民代超迷信　獨子找嘸對象無奈

2026馬年開始，在北部曾擔任多屆民代的婦女，帶著年過40，在公營企業擔任科長的碩士兒子，開著豪車到桃園市中壢區美滿服務中心，希望透過該中心的協助，兒子在三月底前，找到合適的對象並結婚，將奉上58萬媒人禮，女民代說，如果獨子3月底前不結婚，將一生無妻命，她的6億家產也無人承接，該中心對不起她！

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

桃園自小客「遭攔腰撞飛」！　駕駛命危、妻女亡

桃園自小客「遭攔腰撞飛」！　駕駛命危、妻女亡

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞　「慢動作」慘翻

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞　「慢動作」慘翻

關鍵字：

桃園學生公共服務預約申請

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

更多

最夯影音

更多
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面