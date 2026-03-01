整合全市40分館學生公共服務預約申請　桃園市3/1日正式上線

▲桃園市整合全市40分館學生公共服務預約申請。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升學生公共服務報名便利性及行政管理效率，桃園市立圖書館自1日起，正式推出升級版「學生公共服務」線上預約申請服務，整合全市12行政區總館暨所屬40分館學生公共服務報名管道，提供國、高中生、自學團體等即時且便利的學生公共服務預約申請平台。

桃園市立圖書館表示，過往學生須分別至各分館查詢與登記公共服務時段，對學生與家長而言較為不便。本次系統升級後，所有分館之服務時段統一於桃園市立圖書館官方網站公布，學生可透過總館官網單一入口，即時查詢全市各分館開放名額並完成線上預約申請，大幅節省搜尋與報名時間。

▲桃園市整合全市40分館學生公共服務預約申請。（圖／市府提供）

新系統採「每季」事先預約制，於每年3月1日、6月1日、9月1日及 12 月 1 日，開放下一季公共服務時段預約申請，額滿為止。透過預約機制，協助學生提早規劃服務時程，妥善安排學習與公共服務時間。

同時，系統亦新增服勤前提醒通知與線上取消功能，提醒學生依時到館服務，或於臨時狀況發生時即時取消，確保公共服務資源有效運用，避免名額浪費。此外，桃園市立圖書館同步強化學生公共服務管理機制，透過系統化管理，協助各分館即時掌握服務執行情形，維護服務秩序與公平性，並引導學生培養守時、負責的公共服務態度。

本次新系統啟用首波將開放 115 年 4 月至 6 月學生公共服務時段，並於 3 月 1 日上午 9 時起受理報名。