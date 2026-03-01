　
冷門堅果「低調卻超護心」！專家大推：納入日常飲食

▲▼胡桃,堅果,心血管,健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲韋恩分享最新研究，指出規律攝取胡桃，有助於改善心血管健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

堅果被視為健康飲食的重要一環，常見如核桃、腰果與開心果等。食安專家韋恩（楊世煒）指出，最新研究發現，規律攝取胡桃（pecan）可能有助於改善心血管健康，包括降低膽固醇、抗發炎與促進血管功能，進而降低心血管疾病風險。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享指出，胡桃又稱美洲核桃，原產於美洲地區，富含不飽和脂肪酸、礦物質、膳食纖維，以及多樣植化素，包括多酚、維生素E與植物固醇等，營養價值相當豐富。

刊登國際期刊　隨機對照試驗驗證成效

該研究於2025年11月刊登於國際期刊《Nutrients》。研究團隊以隨機對照試驗（RCT）方式進行，讓受試者在日常飲食中加入一定份量的胡桃，並觀察其對心血管風險因子的影響。

研究結果顯示，規律攝取胡桃與多項心血管健康指標改善有關，包含血脂下降與血管功能提升。

有助降低膽固醇　改善血管功能

研究發現，規律攝取胡桃與總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇）下降呈現相關。學者認為，這與胡桃富含多元不飽和脂肪酸，特別是α-次亞麻油酸（ALA）有關，有助改善血脂組成。

▲▼胡桃,堅果,心血管,健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲韋恩分享最新研究，指出規律攝取胡桃，有助於改善心血管健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

部分研究指出，胡桃攝取與血管內皮功能改善相關。血管內皮功能是評估心血管健康的重要指標，與動脈硬化風險密切相關。當內皮功能良好，有助維持血管彈性與正常血流。

抗氧化、抗發炎潛力

胡桃富含多酚與抗氧化物質，可能有助於降低氧化壓力與慢性低度發炎反應。研究指出，慢性低度發炎被視為動脈粥樣硬化與代謝疾病的重要機轉之一，因此具抗氧化與抗發炎潛力的食物，對心血管健康具有正面意義。

專家提醒採「等熱量替代」原則

韋恩強調，研究者建議將胡桃納入健康飲食型態的一部分，例如地中海飲食中原本就包含堅果類食材。不過關鍵在於「替代」而非「額外增加」攝取量。所謂「等熱量替代」概念，是在總熱量不變的前提下，以胡桃取代部分飽和脂肪來源，如加工肉品或高脂乳製品，而非額外增加油脂與熱量攝取。

韋恩提醒，若未減少其他油脂來源，反而可能導致總熱量超標。均衡飲食與適量攝取才是維持健康的根本，民眾可將胡桃作為日常堅果選擇之一，但仍須注意整體飲食結構與熱量控制。

 
更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

