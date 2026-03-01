　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瘦太快恐害體內「毒素解封」！醫師示警：避免追求短期數字變化

▲▼健身妹子,網紅,健身,運動。（示意圖／Pexels）

▲醫師示警，減重速度過快、脂肪大量分解，長年儲存在脂肪細胞裡的脂溶性物質可能隨之釋放。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦針）近年成為熱門減重選項，不少人成功在短時間內甩肉。不過，家醫科醫師李思賢在臉書上提醒，快速減重未必只有好處，當脂肪大量分解時，長年儲存在脂肪細胞中的脂溶性物質可能隨之釋放，身體若無法及時代謝，恐增加負擔，呼籲民眾減重同時也要留意身體調節能力。

脂肪恐成「毒素倉庫」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李思賢指出，人體脂肪不只是能量來源，也可能儲存農藥、塑化劑、重金屬等脂溶性物質。根據他引用刊登於《營養學雜誌》（The Journal of Nutrition）的研究，當使用GLP-1藥物快速減脂時，這些原本被「封存」的物質可能進入血液循環，形成所謂「毒素再分布」（Toxin Redistribution）現象。

他表示，若肝臟代謝與解毒機制無法同步跟上，部分人可能出現疲倦、精神不濟或氣色變差等情況。

強調肝臟代謝與抗氧化機制

李思賢認為，體重下降過快時，應關注肝臟負擔與抗氧化系統，臨床上會建議適度搭配膳食纖維來源，如洋車前子等，幫助腸道代謝順暢。此外，也要關注體內抗氧化路徑，例如Nrf2系統的活化。

他進一步指出，富含蘿蔔硫素的青花椰苗，被認為可啟動相關抗氧化機制。研究顯示，三天大的青花椰苗其活性前體濃度較成熟花椰菜高出20至50倍。而蘿蔔流速又能精準支援肝臟，將脂溶性毒素轉為水溶性，讓這些毒素順利排出體外，而非回到大腦或骨髓。

醫界提醒減重應循序漸進

醫界普遍建議，無論是否使用GLP-1類藥物，體重管理都應在專業醫師評估下進行，避免過度追求短期數字變化。專家指出，均衡飲食、規律運動與充足睡眠仍是長期健康的關鍵，若出現不適症狀，應盡速回診檢查。

李思賢最後提醒，「瘦得快也要瘦得健康」，減重過程中應留意身體反應，並在專業醫療人員指導下調整策略。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透1億頭獎槓龜！598萬元二獎一注獨得
伊朗前總統傳「遇襲身亡」！住處遭攻擊
WBC球衣名字印錯！　中華隊請大會修正
荷莫茲海峽現在僅伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內
快訊／德州酒吧驚傳槍響3死14傷　兇嫌被警方擊斃
快訊／林昀儒不敵王楚欽　0:4收下亞軍
20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋急阻：還沒交過男

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷門堅果「低調卻超護心」！專家大推：納入日常飲食

瘦太快恐害體內「毒素解封」！醫師示警：避免追求短期數字變化

3月底前不結婚「一生無妻命」　身價6億女民代超迷信...獨子無奈

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　他後悔沒選理工科！網：總有出路

未來一周2波冷空氣接力　明天中部以北防較大雨勢

電視開YouTube　突然「多一堆陌生帳號」！大票驚+1：超詭異

戰爭爆發「旅平險」賠嗎？3重點整理一次看　傷害險幾乎不賠

美國Jamba Juice突宣布「退出台灣」！全台分店都熄燈

12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

中台灣燈會人次突破555萬大關　把握最後3天時間賞燈

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

在大斜坡化身幫推超人　喘到一半阿北突然掏錢

冷門堅果「低調卻超護心」！專家大推：納入日常飲食

瘦太快恐害體內「毒素解封」！醫師示警：避免追求短期數字變化

3月底前不結婚「一生無妻命」　身價6億女民代超迷信...獨子無奈

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　他後悔沒選理工科！網：總有出路

未來一周2波冷空氣接力　明天中部以北防較大雨勢

電視開YouTube　突然「多一堆陌生帳號」！大票驚+1：超詭異

戰爭爆發「旅平險」賠嗎？3重點整理一次看　傷害險幾乎不賠

美國Jamba Juice突宣布「退出台灣」！全台分店都熄燈

12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

中台灣燈會人次突破555萬大關　把握最後3天時間賞燈

快訊／大樂透1億頭獎槓龜！598萬元二獎一注獨得

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

伊朗前總統傳「遇襲身亡」！外媒：德黑蘭住處疑遭攻擊

大谷三振楚奧特畫面難忘　賈吉喊「輪到我們改寫劇本」率美國拚雪恥

貝林傑背部不適暫停出賽　洋基強調「並不太擔心」

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

冷門堅果「低調卻超護心」！專家大推：納入日常飲食

快訊／德州酒吧驚傳槍響3死14傷　兇嫌被警方擊斃

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

生活熱門新聞

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

明「全台下3天」　雨最大地區曝

明起連3天全台濕答答　後天降溫防較大雨勢

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

春雨來了！　4天下最大

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

更多熱門

相關新聞

打瘦瘦針「性慾歸零」　醫揭真相：吃太少

打瘦瘦針「性慾歸零」　醫揭真相：吃太少

近期越來越多人使用「瘦瘦針」減重，一名女網友說，「打了猛健樂，我發現我的性慾歸零，我可以出家了，沒人告訴我不僅食慾歸零，性慾也歸零啊」，讓許多醫師紛紛留言回應。好日子診所院長黃煜晏則解釋是吃太少，「當你吃夠足夠熱量、蛋白質及油脂後，你就會發現性慾回來了。」

國內已累計30例「瘦瘦針」不良反應通報

國內已累計30例「瘦瘦針」不良反應通報

男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

打瘦瘦針「左眼爆血」近失明　3度就醫血流不止

打瘦瘦針「左眼爆血」近失明　3度就醫血流不止

男「左眼爆血全黑」接近失明　醫疑與瘦瘦針有關

男「左眼爆血全黑」接近失明　醫疑與瘦瘦針有關

關鍵字：

瘦瘦針GLP-1快速減重脂肪毒素肝臟健康

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

更多

最夯影音

更多
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面