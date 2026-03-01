瘦太快恐害體內「毒素解封」！醫師示警：避免追求短期數字變化

▲醫師示警，減重速度過快、脂肪大量分解，長年儲存在脂肪細胞裡的脂溶性物質可能隨之釋放。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦針）近年成為熱門減重選項，不少人成功在短時間內甩肉。不過，家醫科醫師李思賢在臉書上提醒，快速減重未必只有好處，當脂肪大量分解時，長年儲存在脂肪細胞中的脂溶性物質可能隨之釋放，身體若無法及時代謝，恐增加負擔，呼籲民眾減重同時也要留意身體調節能力。

脂肪恐成「毒素倉庫」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李思賢指出，人體脂肪不只是能量來源，也可能儲存農藥、塑化劑、重金屬等脂溶性物質。根據他引用刊登於《營養學雜誌》（The Journal of Nutrition）的研究，當使用GLP-1藥物快速減脂時，這些原本被「封存」的物質可能進入血液循環，形成所謂「毒素再分布」（Toxin Redistribution）現象。

他表示，若肝臟代謝與解毒機制無法同步跟上，部分人可能出現疲倦、精神不濟或氣色變差等情況。

強調肝臟代謝與抗氧化機制

李思賢認為，體重下降過快時，應關注肝臟負擔與抗氧化系統，臨床上會建議適度搭配膳食纖維來源，如洋車前子等，幫助腸道代謝順暢。此外，也要關注體內抗氧化路徑，例如Nrf2系統的活化。

他進一步指出，富含蘿蔔硫素的青花椰苗，被認為可啟動相關抗氧化機制。研究顯示，三天大的青花椰苗其活性前體濃度較成熟花椰菜高出20至50倍。而蘿蔔流速又能精準支援肝臟，將脂溶性毒素轉為水溶性，讓這些毒素順利排出體外，而非回到大腦或骨髓。

醫界提醒減重應循序漸進

醫界普遍建議，無論是否使用GLP-1類藥物，體重管理都應在專業醫師評估下進行，避免過度追求短期數字變化。專家指出，均衡飲食、規律運動與充足睡眠仍是長期健康的關鍵，若出現不適症狀，應盡速回診檢查。

李思賢最後提醒，「瘦得快也要瘦得健康」，減重過程中應留意身體反應，並在專業醫療人員指導下調整策略。