新北新春就博會3／3登場　54企業釋出1500職缺搶人才

▲年後轉職潮來了！新北就業博覽會釋逾1500工作機會。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

年後轉職潮啟動，新北市政府勞工局將於3日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀集華新麗華、辛耘企業、麗源光電、Vacanza Accessory假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家企業參與，共釋出超過1,500個工作機會，歡迎年後求職、轉職民眾踴躍參加，為新一年職涯「薪」想事成。

勞工局長陳瑞嘉表示，企業多在第一季啟動年度計畫、展店或擴編人力，加上年終後離職潮帶動人力補充需求，農曆年後求才市場明顯升溫。本次就博會以旅宿餐飲業需求最為熱絡，職缺占比達37%；其次為科技製造業，占約30%，顯示服務與科技產業同步擴大招募。其中鼎泰豐、點點心及頎邦科技更祭出破百職缺，積極搶才。

薪資條件方面，企業開出具競爭力待遇吸引人才，包括宗陽工程招募工程專案經理月薪上看65K；鼎泰豐料理廚師月薪62K；辛耘企業延攬設備工程師月薪61K；海霸王、城市商旅及臺灣順豐速運亦釋出主廚、飯店高階主管及業務經理等職缺，起薪60K以上。

為提升求職成功率，活動現場規劃多元就業服務，包括「婦女暨中高齡就業獎勵專區」、「履歷健診」及「AR／VR科技求職專區」，透過專人諮詢與科技輔助，協助求職者強化求職競爭力。同時邀集銀髮人才服務據點與婦女及中高齡者職場續航中心設攤，提供客製化與即時就業支持。

勞工局表示，歡迎有就業需求的民眾把握機會前往參與，相關活動資訊可至「新北市人力網」查詢，或撥打免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將由專人提供服務。