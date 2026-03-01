春暖妝點春色！新北街頭百花齊放　四季秋海棠喜迎賓

▲四季海棠原產於巴西，花色多變，目前正是適宜種植的時節。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市道路換春裝！景觀處在永和秀朗橋頭等節點，栽種紅粉白等各色四季秋海棠，以花期長、花色多變且耐寒的特性，營造百花齊放的春日喜慶。不僅妝點市容，更藉其「慈愛與感恩」的花語，為乍暖還寒時節注入溫暖意象，讓民眾在行車途中，就能感受春神將臨的繽紛喜悅。

新北景觀處表示，為讓市民感受並迎接春天的來臨，讓市區道路景觀充滿新意象，在節氣進入冬至前後，永和區新北環快秀朗橋頭端的槽化島草花，已汰換成各色紅、粉、桃、白等具喜氣洋洋氛圍感的四季秋海棠，讓都市美麗景緻不打烊；除為了增添豐富多樣的道路景緻，亦選用能在乍暖還寒時節依然能夠綻放嬌艷亮眼色彩的當季草花，為春日與當季節慶增添豐富市容景觀。

▲新北市景觀處在市區道路節點，種植各色喜氣洋洋的四季秋海棠。

四季海棠原產於巴西，花色多變，有橙紅、桃紅、粉紅、白色等多種顏色，四季開花，通常於秋末、冬、春開得最好，目前正是適宜種植的時節；其主要花語為慈愛與感恩，因花期長、花色多樣，無論春夏秋冬，都會不斷綻放，彷彿在無聲地訴說無私付出愛戴和感激情感。

景觀處長林俊德表示，道路植栽的選用，其生長特性、觀賞花期與環境耐受力都為考量的一環，植栽的功能除了營造自然永續的環境，也能提升市民生活美質，讓都市區域也能有四時皆美的路廊空間。