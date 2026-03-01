新北土城三元宮慶元宵登場　侯友宜參香發福袋送祝福

▲土城三元宮慶元宵發財金吸人氣，侯友宜參香送福袋。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

元宵節即將到來，新北市土城三元宮今（1日）舉辦元宵節活動，發放發財金及馬年電子小提燈各1200份，邀大家一起提燈籠、慶元宵，感受燈節歡樂氣氛。市長侯友宜也特別前往參香，祈願市政順利、市民安居樂業，並發放「馬上賺錢」福袋，吸引爆棚民眾參與。

侯友宜表示，三元宮主祀三官大帝、配祀天上聖母等神尊，香火鼎盛，是土城在地重要信仰中心，每年慶元宵以及媽祖聖誕前的遶境活動，都是地方盛事。感謝三元宮長期熱心公益、扶助貧困家庭及不定期舉辦捐血活動等，傳遞三官大帝慈悲為懷精神。最近幾年土城變得越來越好，各方面的建設，大家都看得到，市府也會跟所有議員，以及里長作伙打拚，很感謝大家，祝大家元宵節快樂。

侯友宜也特別介紹「馬上賺錢」發財金是用10元當作錢母，象徵十全十美，10元轉盤從早到晚新北轉一圈，也有新北賺很大的含意，背面還有三匹金馬叫「驫」，賺錢的速度自然也會加快，用來祝福新的一年市民朋友都能開好運、發大財。

三元宮主任委員、市議員黃永昌表示，三官大帝為天官、地官、水官三位大帝的合稱，是台灣重要的民間信仰，天官賜福、地官赦罪、水官解厄，三位神明各有執掌。每年元宵節三元宮都會發放發財金及燈籠，讓大小朋友都能拿著提燈上街遊玩。

此外，三元宮已連續多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在校內創作的優秀作品搬進宮廟，童趣風格、色彩繽紛，吸引不少信眾觀看、拍照，今年展期至元宵節，邀請大家蒞臨參觀。

民政局表示，農曆正月15日是元宵節，俗稱「小過年」，傳統習俗是吃湯圓、賞花燈、猜燈謎，慶賀新春的延續，新北燈會也會在3月3日元宵節當天現場發放特別版小提燈「金馬舞錢」1000份，每日並規劃多場文化藝術展演及親子互動活動，展期至3月8日，歡迎民眾前往大都會公園賞燈。