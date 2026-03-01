　
大陸 大陸焦點 特派現場

強烈譴責美以殺害伊朗最高領導人　陸外交部敦促立即停止軍事行動

▲▼空拍照曝光，哈米尼位於伊朗德黑蘭的官邸被以色列與美國炸成廢墟。（圖／路透）

▲透過空拍照，哈米尼位於伊朗德黑蘭的官邸被以色列與美國炸成廢墟。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

伊朗最高領袖哈梅內伊在美國和以色列發起的空襲中遇害，中國外交部發言人今（1日）回應，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本准則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責。

發言人指出，「我們敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。」

稍早，中共中央政治局委員、外交部長王毅今1日應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。王毅首先表示，在中俄推動下，聯合國安理會昨天（2月28日）就當前伊朗局勢舉行緊急會議。中方一貫主張遵守聯合國憲章宗旨原則，反對在國際關係中使用武力。

王毅強調，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本准則。目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，中方對此高度關切。

王毅指出，中方的立場是：第一，立即停止軍事行動。防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。中方重視海灣國家的安全，支持他們保持克制態度。第二，盡快重回對話談判。各方應強力勸和阻戰，敦促當事方盡快重返對話談判軌道。

王毅進一步說，第三，共同反對單邊行徑。未經聯合國安理會授權對主權國家大打出手，破壞二戰之後建立的和平根基。國際社會應當發出明確、清晰聲音，反對世界倒退回叢林法則。

拉夫羅夫表示，美國和以色列對伊朗進行軍事打擊，嚴重破壞中東地區局勢穩定，俄羅斯同中國立場一致，願同中方加強協調與溝通，通過聯合國、上合組織等平台發出明確信號，呼籲立即停止戰爭，回歸外交談判進程。

02/27 全台詐欺最新數據

油價恐出現歷史性飆升！　專家分析
未來一周2波冷空氣接力　明天中部以北防較大雨勢
4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管：讓他走吧
快訊／顧著滑手機！台鐵松山站女子跌落軌道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

強烈譴責美以殺害伊朗最高領導人　陸外交部敦促立即停止軍事行動

中俄外長最新聯手發聲　王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

油價或出現歷史性飆升！　美智庫：不排除攻破每桶130美元大關

美伊開打　陸官媒：世界震顫、美國將陷入泥潭

美以襲擊伊朗　解放軍媒：中國人民永遠居安思危

分析／伊朗被「一鍋端」防務崩盤　宋忠平：美以諜報滲透如篩子

美國伊朗中國外交部譴責

